"Yo soñé el primer capítulo de esta novela"

La escritora y periodista alavesa Verónica García-Peña habla en COPE Euskadi sobresu último libro, 'La isla de las musas'. Un thriller con el que sacude al género del terror psicológico con esta novela en la que su protagonista lleva al lector por los túneles de su memoria, envolviéndole en la bruma de un lugar inimaginable y haciéndole participe de un gran secreto familiar. Una historia que la escritoria comenzó a escribir después de haber "soñado el primer capítulo" desde el que comienza a desvelarse el misterio que la envuelve.

Sinopsis

En 1936, Ricardo Pedreira Ulloa, un escritor atormentado por la pérdida de inspiración, decide volver al pazo familiar donde se crio, situado en una isla gallega. La aparición de una misteriosa mujer le devolverá su talento, pero también el recuerdo de una historia, enterrada por el olvido y los excesos, que se remonta diez años atrás. Un recuerdo a medias que lo persigue y le obliga a enfrentarse al enigma de su pasado. Una atmósfera asfixiante cuya neblina oculta una poderosa verdad.

«Esa noche en la que todo cambió para siempre, el océano de mi isla rugía con furia, presa, como yo, del dolor de los pecados cometidos. Y esa noche descubrí, también, más

oscuros secretos que helaron mi sangre y achicaron, casi del todo, las lagunas de mi desmemoria».

«Frente a la puerta vieja y rancia del longevo faro, su forma se me antojó espectral, terrible y cargada de maldad. Sí, maldad que se respiraba y se sentía dentro y fuera, en la tierra y en el aire, e incluso en las primeras gotas de lluvia que comenzaban a caer, como lágrimas ardientes que auguraban que aquella noche de octubre de 1936, y las que la siguieron, lo cambiarían todo. ¿Puede un edificio ser malvado? Quizá la construcción como tal no, pero sí el corazón de los hombres que lo construyeron y utilizaron. El Faro del Amor. Sonaba tan romántico y evocador. En ese momento, frente a él, me preguntaba cuánto amor quedaba en el lugar. Nada. No quedaba nada. Se había esfumado como lo había hecho la bondad del alma de los que lo habían usado y habitado, dejando allí solo la huella de la consternación y la desesperanza, convirtiéndolo en un sitio sin corazón ni aliento. Un rincón relegado que subsistía a base de nostalgia e historias de otras épocas. Evocaciones de antaño que exigían vivir y ser libres de nuevo».