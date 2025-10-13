“Queremos reducir las listas de espera y ofrecer diagnósticos rápidos y de calidad”

La empresa KE Diagnóstico acaba de comenzar su actividad en Vitoria-Gasteiz. Detrás del proyecto están Eva Pampín y Klara Zabala, dos médicas especialistas en diagnóstico que, tras detectar las carencias del sistema sanitario en materia de tiempos de espera, decidieron emprender.

“Vimos que muchas patologías menores tardaban demasiado en diagnosticarse y pensamos en montar algo que pudiera dar salida a esas listas interminables”, explica Pampín en la sección semanal que COPE Euskadi dedica a las empresas vascas.

La puesta en marcha, reconoce, no ha sido sencilla. “El proceso es largo y la burocracia muy lenta, sobre todo en el ámbito sanitario. Pero al final lo conseguimos, y eso es lo importante: estamos en marcha y con todo en orden”.

Diagnóstico rápido y tratamientos guiados por ecografía

KE Diagnóstico ha comenzado su actividad centrada en el diagnóstico por ecografía, una técnica inocua, rápida y precisa. “Podemos hacer ecografías abdominales, renales, de tiroides o deportivas, y además realizar tratamientos guiados por imagen, como infiltraciones o evacuación de quistes”, detalla Pampín.

KE Realiza ecografías de alta precisión, como la de hombro

El objetivo, dice, es acelerar el proceso diagnóstico y evitar al paciente el recorrido interminable de consultas y derivaciones. “Queremos que el paciente pueda saber qué le pasa en una sola visita. En 20 minutos puedes tener un diagnóstico fiable y empezar el tratamiento.”

Tecnología de última generación y manos expertas

Uno de los puntos fuertes de la empresa es la inversión tecnológica. KE Diagnóstico cuenta con equipos de ecografía de última generación, capaces de ofrecer imágenes de alta precisión.

“Nuestro valor diferencial es la combinación de tecnología avanzada y experiencia médica. Una ecografía bien hecha por un especialista puede equivaler a una resonancia magnética, pero con un coste mucho menor y sin radiación”, destaca Pampín.

Actualmente, la clínica atiende principalmente a pacientes particulares, aunque ya colabora con algunas clínicas privadas y fisioterapeutas que derivan casos por falta de medios o especialistas.

El centro se ubica en la Avenida Gasteiz de Vitoria

Apenas unas semanas después de abrir, la acogida ha sido muy positiva. “Estamos sorprendidas por la respuesta. Pensábamos que tardaríamos más en arrancar, pero ya empieza a venir gente y estamos muy contentas”, señala Pampín.

Mirando al futuro

Aunque prefiere no planificar a largo plazo, Eva Pampín imagina que, si todo va bien, KE Diagnóstico podría triplicar su tamaño en cinco años. “Nos gustaría crecer, ampliar servicios e incluso convertirnos en una pequeña clínica especializada en diagnóstico”.

Dónde encontrarlas

KE Diagnóstico está situada en Avenida Gasteiz 57, en Vitoria-Gasteiz. Los interesados pueden contactar por teléfono, a través de su página web o redes sociales. “Queremos que la gente sepa que puede consultarnos ante cualquier duda. Si podemos ayudar, lo haremos encantadas; y si no, buscaremos la mejor solución posible.”