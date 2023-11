El PSE defiende la amnistía pactada con los independentistas

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha sostenido este martes que el proyecto de ley de amnistía "devuelve al independentismo catalán al constitucionalismo, y eso es una gran noticia para el conjunto del país".



Andueza ha afirmado que con la amnistía el PSOE "cumplió con su palabra, como siempre hace", y "devuelve a Cataluña y España a la situación anterior al 1 de octubre de 2017", cuando se celebró el referéndum ilegal.



En su opinión, esta ley va a "formar parte de la historia del país y del Partido Socialista", que trabaja "por el entendimiento y el acuerdo y no por la ruptura como el PP", que está dispuesto a todo "por llegar al poder".

"España no se rompe"





Andueza ha rechazado la acusación de la derecha de que España "se rompe" con la amnistía al procés catalán e, incluso, ha mantenido que tendrá más "cohesión" gracias al diálogo y la colaboración entre el Gobierno y la Generalitat.









"Basta ya de mentiras, España no se rompe, es un Estado de Derecho plenamente vigente y no es una dictadura. Se pueden manifestar porque es una democracia pero eso no justifica la vulneración de la libertad de los demás, la violencia o exhibir símbolos franquistas", ha dicho antes de recalcar que "España se rompía en 2017 con los independentistas y el Gobierno del PP".



El líder del PSE-EE ha afirmado que el Partido Popular se "niega a aceptar" el resultado de las elecciones "como Donald Trump" y el rechazo de la ciudadanía a su proyecto "ultraderechizado".



Andueza ha mostrado la "satisfacción" de la Ejecutiva del PSE-EE por la reedición de un Gobierno liderado por el PSOE y Pedro Sánchez y, aunque ha dicho que le "encantaría" que un socialista vasco fuera ministro, ha señalado que "eso no es lo importante" para el PSE-EE, sino "continuar con la hoja de ruta de la pasada legislatura".