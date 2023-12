Profesores en huelga: "La huelga es mala para los alumnos, aunque sea por su beneficio"

"Salimos porque no hay otro remedio", confiesa a COPE Euskadi Iker, profesor de historia de ESO en un centro del gran Bilbao. "Si las patronales quisieran sentarse a hablar se arreglaría todo muy rápido".

Nuestro compañero José Luis Martín, ha hablado con algunos profesores que secundan la semana de huelga en la enseñanza concertada y el mensaje es de que aunque "es duro" no les han dejado "otro remedio" ante lo que describen de cerrazón de la patronal a ofrecer contenidos para pactar un nuevo convenio que lleva 2 años caducado.

Preguntado por las consecuencias académicas para los alumnos de una semana perdida para la docencia, Iker admite que es una cosa que le "preocupa mucho", pero que el colectivo de profesores hace precisamente "para mejorar el servicio que se da a los estudiantes". "Cada vez tenemos más condiciones a la hora de trabajar y no se nos dan las herramientas para afrontar los nuevos escenarios".

Coste personal "importante"





El coste personasl es además importante, admite Iker: "no se habla de otra cosa, es el monotema, y acaba pasando factura y discusiones con los compañeros que no piensan lo mismo". Por no hablar del "coste económico, no trabajas, no cobras"

Iker de todas maneras le cuenta a José Luis que confía en que esta semana sirva para arreglar las cosas y las patronales accedana a negociar un nuevo convenio. Se muestra convencido de que "las cosas se solucionan hablando y si nos sentamos a hablar seguro que se arregla rápidamente".

De momento los trabajadores mantienen las movilizaciones tras una primera jornada de huelga que los sindicatos han calificado de éxito con un seguimiento medio de en torno al 65%.

Respuesta de la patronal





La principal paronal de los centros de enseñanza concertada de Euskadi, Kristau Eskola ha cifrado en un 21,51% el seguimiento de la primera jornada de los cinco días de huelga e insiste que apuesta por una educación de calidad con el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.