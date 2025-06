PNV y EH Bildu avisan a Sánchez: "No puede escudarse solo en que no hay alternativa a su Gobierno porque sería la del PP y Vox"

Continúa la resaca tras la pleamar de polémicas en torno al PSOE y el gobierno central, con el último oleaje en forma de dimisión de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, tras un demoledor informe de la UCO, y una comparecencia ayer del presidente Pedro Sánchez en forma de huida hacia delante.

Una huida hacia delante para la que necesitará a sus, hasta ahora, compañeros de viaje, o socios. Entre ellos, PNV y EH Bildu , con los que Sánchez se reunirá mañana, y que anuncian que no vale con decir que truco o trato, o gobierno de Sánchez o de las derechas, para tener garantizado su apoyo.

PNV

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, considera que el PSOE tiene demostrar que solo estaban presuntamente implicados Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en la trama de corrupción, y que era solo para su lucro.

Tras asegurar que es un caso "muy grave", con dos secretarios de organización socialistas supuestamente vinculados a este caso, ha señalado que puede ser un "ovillo del que solo" se ve "el principio del hilo".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Esteban ha advertido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hay "una raya", y no puede solo escudarse en que no hay alternativa a su Gobierno porque sería la del PP y Vox.

"A todas las organizaciones les puede pasar algo así, pero hay que ver si era eso, con estas personas, y solo para su lucro personal o no", ha añadido.

Después de que el presidente del Gobierno haya asegurado que se culminará la legislatura, Esteban ha advertido de que no puede haberla sin que se apruebe un presupuesto.

EH BILDU

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido por su parte de que ha habido "un cambio de pantalla", tras la presunta vinculación del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en el 'caso Koldo', y "ya no vale con decir 'los otros son peores'" para "sostener una legislatura o un gobierno", sino que es necesario "hincar el diente al debate de verdad y levantar las hipotecas del 78".

Del mismo modo, ha reclamado que se depuren responsabilidades "hasta el final" y se acompañe "un proyecto democrático de verdad".

Ante las palabras de Pedro Sánchez de este pasado lunes diciendo que "el PP son peores, y que eso se va a demostrar", ha advertido de que hasta ahora había "una especie de interés común" en el llamado bloque de investidura "de pensar que efectivamente la alternativa es peor, pero eso ya no vale". "Eso ya no sostiene la acción de gobierno ni sostiene la legislatura", ha insistido.

"No es una cuestión de dejar caer o no dejar caer, es una cuestión de ver si aprovechamos la oportunidad para hacer el debate que nunca se hace en el Estado. Este no es un problema personal de dos personas, es un problema estructural, el problema de un régimen y, por lo tanto, hay que decidir qué se quiere hacer, si volver a la vieja inercia de los pactos de Estado PP-PSOE, si volver al viejo PSOE de los pactos de Estado, de la unidad de España, de no reconocimiento, o se quiere hacer un PSOE que gobierne, en parte, de otra manera, con otro modelo territorial", ha señalado.

El líder de EH Bildu ha subrayado que su formación no tiene "ningún interés en abrir la puerta a la extrema derecha" pero va a plantear "con total humildad" que se está "en otra pantalla" en la que "ya no vale solo decir los otros son peores, porque evidentemente lo son, a todos los niveles, pero con eso solo no se puede sostener una legislatura ni se puede sostener un gobierno".

Del mismo modo, ha afirmado que le "preocupa mucho" que lo que está sucediendo en el PSOE tenga una "segunda derivada" de que "al final se instala un marco de que todo el mundo es igual y todo el mundo roba", lo que "favorece a la extrema derecha".

GOBIERNO VASCO

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha afirmado que las decisiones que se tomen por el presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, sobre la supuesta trama de corrupción en la que estarían implicados los exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el exasesor de este último, Koldo García, marcarán el futuro de la legislatura. Además, ha asegurado que los consejeros del PNV y PSE del Ejecutivo comparten que "hay que llegar hasta el final" en el 'caso Koldo'.

Pese al escándalo que ha supuesto el informe de la UCO de la Guardia Civil, en el que se involucra a Cerdán en la trama, Ubarretxena ha revelado que el Gobierno Vasco mantendrá dos reuniones en Madrid con el Ejecutivo de España para hablar de los compromisos adquiridos. El primer encuentro será este miércoles mismo para tratar sobre la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, a preguntas por las iniciativas planteadas por el PP en el Parlamento Vasco para conocer si había adjudicaciones en Euskadi a empresas implicadas en la trama, ha dicho que no les consta que en el informe de la UCO haya "contratos" del Gobierno Vasco "puestos en cuestión".