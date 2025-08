Más pequeñas, pero más numerosas: ¿por qué hay tantas carabelas portuguesas en las playas de Euskadi?

Este verano, las carabelas portuguesas se están dejando ver con más frecuencia en nuestras costas. En Bizkaia, las asistencias por picadura se han duplicado respecto al año pasado por estas fechas, y ya son más de medio centenar las personas que han necesitado atención sanitaria. La temperatura del agua, más cálida de lo habitual, y los días soleados parecen favorecer su llegada. Pero este año hay un detalle que llama especialmente la atención: son más pequeñas, pero también más numerosas.

Guillermo Herrero, director de Salud Pública del Gobierno Vasco, lo tiene claro: el cambio climático y los vientos predominantes en la costa están creando un hábitat más favorable para estas especies, habituales en aguas tropicales y subtropicales. Aunque no tienen capacidad de nado propio, son arrastradas por corrientes marinas y viento, y cada vez encuentran más atractivo el Cantábrico. Escucha la entrevista completa con Guillermo Herrero clickando junto a la imagen superior.

¿Qué es exactamente una carabela portuguesa?

No es una medusa, aunque lo parezca. Se trata de un hidrozoos colonial, formado por varios organismos que actúan juntos. A simple vista, se reconocen por su forma de burbuja flotante, con colores llamativos que van del azul al rosa. Bajo esa apariencia inofensiva, se esconden tentáculos finos que pueden alcanzar varios metros de longitud y causar dolorosas picaduras.

Una carabela portuguesa a la deriva en el agua

¿Dónde y cuándo suelen aparecer?

Las playas más afectadas en las últimas semanas han sido Laida, Laga, Aritxatxu y Bakio, donde incluso se ha llegado a izar la bandera roja. En otras ocasiones, la bandera blanca -indicativa de presencia de organismos urticantes-ha sido la señal de aviso. Según Herrero, lo habitual es que se vean en julio y agosto, pero este año han llegado más tarde, concentrando su presencia en las primeras semanas de agosto.

El primer consejo es evitar el baño en zonas donde se haya izado bandera blanca o roja. También se recomienda no tocar jamás ni ejemplares flotantes ni restos en la orilla, aunque estén aparentemente muertos. Como a veces tienen tentáculos muy largos (hasta un metro o dos) y no se ven crees que tienes el ejemplar más lejos y te llega a rozar por su longitud. Y si se opta por el baño en zonas de riesgo, usar neopreno o camisetas puede minimizar el contacto con los tentáculos.

¿QUÉ HACER SI NOS PICAN?

Ante una picadura, lo primero es salir del agua con calma, evitando el contacto con más tentáculos. Después:

*No frotar la zona, por mucho que escueza.

*Lavar sólo con agua salada, nunca dulce.

*Retirar restos de tentáculos con pinzas o guantes, nunca con los dedos desnudos.

*Aplicar frío con un paño o hielo protegido.

*Acudir al puesto de socorro.

*Si hay síntomas como náuseas o mareos, buscar asistencia médica inmediata.

Además, Guillermo Herrero insiste en la importancia de seguir siempre las indicaciones de los socorristas, ya que son quienes mejor conocen el estado de la playa y aplican los protocolos en caso de avistamiento o picadura.

Las carabelas portuguesas tienen colores llamativos y sus tentáculos pueden alcanzar varios metros

VARIABILIDAD CADA AÑO, PERO CON TENDENCIA AL ALZA

Herrero recuerda que no todos los veranos son iguales. Este año hay más avistamientos que el pasado, aunque menos que en 2023. Lo preocupante no es sólo el número, sino el hecho de que su presencia ya no es anecdótica. Y el hecho de que estén apareciendo ejemplares más pequeños -de entre 2 y 10 cm frente a los habituales 15 o 20 cm- apunta a factores ambientales aún por estudiar.