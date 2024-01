El pellet llega a las pescaderías de Euskadi: "La gente está preocupada"

¿El pellet es dañino?

Esta es la pregunta que cada mañana decenas de clientes le hacen al pescadero y presidente de la Asociación de Minoristas de Pescado de Euskadi, José Feijoó. Una cuestión que, tras la llegada de "las bolitas de plástico" a la costa vasca, se ha vuelto habitual. Y es que la preocupación por la contaminación de los microplásticos se extiende cada día más. "La gente está bastante preocupada, pero nosotros les respondemos que no es dañino para la salud, pero sí es contaminante", insiste.





No se han encontrado "bolitas"

De momento, desde la Asociación de Minoristas de Pescado de Euskadi llaman a la calma. Aseguran que no hay nada que temer, ya que a día de hoy no se han encontrado "bolitas" en las pescaderías vascas. "Limpiamos todo el pescado y en lo que hemos abierto, no hemos encontrado nada extraño", insisten.

José Feijoó asegura que su "pescado viene de Galicia y del cantábrico" y que se somete a exámenes "exhautivos" previos a la venta. Por ejemplo, "la merluza ya viene sin vísceras", dice. Eso sí, no esconde su preocupación al entender que "habrá gente aprensiva, y que ésto podrá repercutir en las ventas".

Sin embargo, no descartan que se puedan encontrar pellets en los próximos meses.