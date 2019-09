Osakidetza ofrece en su nueva web información sobre enfermedades

Más moderna, cercana y accesible, así es la nueva web de Osakidetza, que llega con novedades. Además de los servicios que ya ofrecía, como la cita previa, incluye un apartado llamado Osasun eskola (escuela de salud), con información sobre enfermedades, sus síntomas y tratamientos, pensado para evitar que se acuda a páginas “poco fiables”. Según ha explicado Juan Luis Diego, director general de Osakidetza, uno de cada cuatro vascos que acude al médico completa la información acudiendo a la Red antes o después de la consulta. “Se pretende que Osakidetza sea la web de referencia, con información fácil, precisa y contrastada”, ha señalado.

Buscador de centros

La nueva web también facilita un buscador de centros de salud, hospitales o puntos de atención continuada, con sus teléfonos, ubicación en el mapa y datos correspondientes. El portal que se ha presentado hoy está adaptado para ser accesible fácilmente en móviles y tabletas y, aunque ya está plenamente operativo, permanece abierta a las actualizaciones que se precisen.

Más plazas para AP

También hemos preguntado a la consejera de Salud por las críticas de algunos sindicatos que consideran pocas las plazas ofertadas para Atención Primaria en la última OPE de 1.083, de las cuales 215 se destinan a médicos de familia y pediatras. Nekane Murga ha explicado que se han calculado en base a ratios pero no cierra la puerta a negociar más. “Las cifras se han calculado bien y tienen razón de ser, pero no vamos a ir a las reuniones con una postura cerrada”, ha precisado. En este sentido, el director de Osakidetza ha señalado que el contenido de la reunión que hoy mantiene el Departamento de Salud con el SME, Satse y UGT -con quienes se acordó la última OPE- no se va a centrar en las plazas, sino en qué medidas del nuevo modelo de OPE se aplicarán en los exámenes que tendrán lugar antes de julio de 2020. Un modelo impulsado para evitar filtraciones de preguntas como ocurrió en la última oposición que están investigando los tribunales.