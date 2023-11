Osakidetza asegura que la lista de espera quirúrgica baja ya de 62 días

La demora media para intervenciones quirúrgicas en Osakidetza ha bajado de 85 días en agosto de 2022 a 61,9 días este noviembre, cerca del objetivo de 60 fijado en el decreto regulador de plazos del Gobierno Vasco, según ha dicho la consejera de Salud Gotzone Sagardui, quien ha añadido que solo hay ahora 15 pacientes con más de 90 días de demora para una cirugía cardiaca y 27 que superen los 30 días establecidos para las oncológicas.



Sagardui ha trasladado estos datos actualizados en un desayuno informativo en Bilbao donde ha recordado que, tras la pandemia, el tiempo de espera alcanzó a finales de 2022 los 85 días de media para cirugías en general, tras haber estado en 50 antes de la pandemia.



"Casi estamos y vamos por buen camino" ha subrayado, para añadir que esos son "datos reales", que no se consiguen "con un sistema que no funcione bien, que se esté desmantelando o que se esté recortando en servicios y recursos".



Tal y como ha proseguido, y tras recalcar que su compromiso es recuperar esas cifras y que van a seguir mejorando, ha advertido de que "cuando hablan de recortes, de privatizaciones o de desmantelamiento como un discurso para desgastar la gestión del Departamento y de este Gobierno, no se aportan datos", ha criticado, en alusión a los partidos de la oposición y los sindicatos convocantes de movilizaciones.



Sagardui ha afirmado que, con relación a la pandemia, Euskadi está en estos momentos en un periodo de tránsito donde se percibe que se ha pasado página respecto al coronavirus "como sociedad".



En este punto ha advertido de que "la pandemia como tal no ha terminado en la medida en la que todos los días, en centros de salud, hospitales y centros sanitarios siguen ingresando personas afectadas por Covid-19 y siguen necesitando de cuidados".



Sagardui ha recordado que el sistema sanitario sigue en tránsito, sin las 44.000 personas fallecidas en Euskadi y las 3.000 que fueron ingresadas en las UCI.



Fue por ello, ha recordado, que el Servicio Vasco de Salud tuvo que "posponer intervenciones que eran demorables, porque lo urgente se siguió atendiendo" y que, tras dos años y medio, existen demoras y listas de espera "que no se recuperan en un solo año" ha reconocido.



La consejera ha recordado que este periodo de tránsito pospandemia requiere de reforzar cinco elementos en el sistema de salud vasco: "la cartera de servicios, los y las profesionales, las infraestructuras y equipamientos, el presupuesto y la I+D".no, eso no es así".