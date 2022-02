El ocio nocturno celebra el fin de las restricciones en Euskadi: "Es un alivio, la gente está muy ahogada"

El sector del ocio nocturno en Euskadi arrancará un nueva etapa el próximo lunes sin restricciones. Y es que el País Vasco dejará atrás la emergencia sanitaria y las medidas que afectaban a las discotectas y pubs. En una entrevista, en COPE Euskadi, el vocal de ocio nocturno de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, Haika Aipuzrua, valora positivamente el levantamiento de las restricciones por parte del Gobierno vasco. "Después de dos años en los que sólo hemos podido trabajar un mes, ésto es un alivio para el ocio nocturno", insiste.

De esta forma, el lunes decaerán, entre otras medidas, la del cierre a la una de madrugada de las actividades culturales, sociales y comerciales, el aforo general al 60%, la prohibición del consumo en barra o la limitación de grupos a diez personas. Euskadi entrará, de esta forma, al igual que otros países europeos y autonomías vecinas, en un fase de una mayor normalidad, en la que la gestión de la pandemia. "La gente está muy ahogada", asegura Aizpurua.

El ejecutivo de Urkullu toma en consideración la evolución favorable de la pandemia para el levantamiento de estas medidas aunque insiste en la autorresponsabilidad individual y colectiva. Este conjunto de factores son los que han llevado al Consejo Asesor de LABI a dar un nuevo paso en la relajación de medidas y poner fin a la situación de emergencia sanitaria. Aun así, habrá quienes tras dos años de parón no puedan volver a abrir sus puertas. "Mucha gente no es consciente de lo que ha tenía que vivir el sector. Esos malos ratos en muchas familias en las que todo se sustenta de esos sueldos de la hostelería"Nos da mucha pena todos aquellos colegas que no van a poder abrir sus persianas", dice el vocal guipuzcoano.

Sin embargo, el lehendakari, Iñigo Urkullu ha realizado un llamamiento a la autorresponsabilidad para mantener las medidas preventivas generales todavía porque la pandemia de la covid-19 sigue existiendo y "provoca muertos".