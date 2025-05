Norberto Emazabel, presidente de las Cofradías de Gipuzkoa: "La anchoa es de mayor tamaño y el precio también es más alto"

San Sebastián - Publicado el 02 may 2025, 15:22

Uno de los productos más apreciados de la gastronomía vasca es la anchoa. Un pescado de temporada que supone además una de las fuentes de ingreso más importantes para nuestros arrantzales. Han pasado dos meses desde el inicio de la campaña y se ha pescado ya el 30% de la cuota asignada a la flota vasca. El resultado es satisfactorio hasta el momento. En Cope Euskadi el presidente de las Cofradías de Gipuzkoa, Norberto Emazabel, asegura que "este año casualidad se está pescando anchoa más grande y el precio medio es el mayor de los últimos 11 años".

Getaria celebra este fin de semana el "Antxoa Eguna", plagado de actividades, entre ellos degustaciones de este preciado manjar. Los arrantzales están contentos porque este año el precio medio de la anchoa ha subido gracias a su mayor tamaño y porque a partir de mayo van a poder gestionar la cuota asignada como ellos quieran, para favorecer una pesca más productiva y también más sostenible.

anchoa más grande y de mayor precio

Norberto Emazabel explica en Cope Euskadi que este año "se está pescando anchoa más grande que otros años y el precio medio es más alto también". Ahora mismo el precio medio de la anchoa se sitúa en lonja en 2,27 euros el kilo, superior al del año pasado, cuando fue de 1,5 euros el kilo.

"Se empezó a pescar en marzo fuera de Gipuzkoa y el pescado tiene tendencia a tirar hacia el oeste y han estado pescando en la zona de Santoña y San Vicente de la Barquera, en Cantabria", subraya Emazabel. Y es que los arrantzales han tenido que desplazarse hacia el oeste para faenar y los puertos cántabros han recibido una parte importante de sus capturas.

nuevo modelo de gestión

Los arrantzales están contentos porque está previsto que en mayo entre en vigor el decreto del Gobierno Central que les va a permitir, con carácter retroactivo, gestionar su cuota como decidan. En 2024 la cuota se agotó en agosto debido al anterior sistema que primaba capturar el máximo volumen de anchoas, independientemente de su tamaño, en el menor tiempo posible. La consecuencia es que la anchoa inundaba el mercado y bajaba su precio.

El presidente de las Cofradías de Gipuzkoa asegura que el sistema anterior no es sostenible ni productivo. "Eso no puede ser, la gente se dedica a pescar y le da igual el tamaño. Si pescas los juveniles no se hacen mayores y este año ha habido un 7% menos de cuota porque el crecimiento de la anchoa juvenil es más tardío", subraya Emazabel.

30% de cuota capturada

La flota vasca ha capturado el 73% de la cuota estatal de verdel y el 30% de anchoa. En base al nuevo modelo de gestión de la pesquería, la asignación correspondiente a la flota vasca es de 8.055.521 kilos. Las capturas de anchoa de la flota vasca hasta ahora son de 2.931.463 kilos, aproximadamente un 36% de la cuota asignada, una cantidad ligeramente superior a los 2.894.286 kilos capturados en estas fechas de finales de abril en 2024.