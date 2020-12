Misiones de Vitoria organiza una Navidad pensada para los más pequeños

La Oficina de Misiones de la Diócesis de Vitoria ha organizado una serie de iniciativas pensadas para los más pequeños y centrada en reforzar el papel de la familia y con la mirada puesta en sensibilizar sobre las realidades de millones de niños y niñas que viven en países pobres y en conflictos y cuya esperanza reside en el trabajo y acompañamiento de los misiones y misioneras.

Así, son tres las propuestas diseñadas:

1-La primera es un calendario de Adviento, disponible para descargar en la www.diocesisvitoria.org y también gratuitamente en la Librería Diocesana en Vicente Goicoechea 5. En este almanaque que va hasta el día 25 de diciembre, en vez de un chocolate, lo que contiene cada día es un reto. Por ejemplo, ayudar a un compañero de clase o hermano a una tarea escolar, buscar en internet información sobre zonas de misión y qué hacen los misioneros, llamar a una persona anciana y hablar un rato con ella o ayudar en una tarea de casa entre otras muchas.

2-La segunda es un concurso, en el que se competirá a nivel nacional, donde los participantes presenten un breve vídeo, al estilo TikTok grabado con el móvil, en el que cuenten con creatividad cómo es su familia, cómo preparan la Navidad y qué papel juega el Niño Jesús recién nacido en ella, desde poner el Belén, bendecir la mesa antes de cada comida o ir a la iglesia juntos. Los participantes pueden hacerlo de manera individual o en equipo de 2 a 6 personas y está dirigido a niños de educación primaria. En la web de la Diócesis están las bases de este concurso cuyos premiados, que se conocerán el domingo 17 de enero, tendrán como obsequio una tablet y unos auriculares bluetooth así como una suscripción anual gratuita a la revista infantil misionera Gesto.

3- La tercera propuesta está motivada por las medidas de distanciamiento social. Ante ello, en la web de la Diócesis se podrá diseñar una estrella de Navidad personalizada por colores donde irá adjunto un mensaje de felicitación, la cual se podrá mandar por whatsapp a familiares, amigos o vecinos como gesto de cercanía y solidaridad, especialmente a quienes se encuentren solos o en hospitales. Desde Misiones de Vitoria remarcan que ante la actual pandemia, debemos estar más que nunca cerca de nuestros familiares, amigos, y especialmente mayores y enfermos. El lema de esta campaña navideña ‘Con Jesús, somos Familia’, buscan además reforzar el papel de la familia. Estíbaliz Vea-Murguía, responsable de la Oficina de Misiones de Vitoria, recuerda que “Jesús nació y creció en una familia y este ejemplo de refugio es lo que hemos visto durante la pandemia, donde hemos redescubierto la importancia de la familia en este año tan duro que nos ha tocado vivir”. Así, Vea-Murguía pide que esta situación no nos distraiga de lo importante y nos haga tener presente a los “muchos niños y niñas que no tienen esta suerte de contar con la red familiar”. Por eso resalta que “son ellos, los misioneros y misioneras, su única familia, los cuales les han recogido, cuidado, atendido y querido” y por eso es clave que “desde aquí los niños y niñas conozcan estas realidades y sepan que hay hombres y mujeres que dedican su vida a estar con ellos y ser su familia”. Estas tres propuestas quieren “traer a la memoria la tarea de los misioneros por el mundo y promover la solidaridad de los más pequeños de la casa especialmente con quienes estando cerca, no podremos ver”, recuerda.

El 17 de enero de 2021 se celebrará en todo el mundo el Día de la Infancia Misionera, donde la Iglesia se centrará los días previos en concienciar a la sociedad sobre la necesidad de ayudar a través de las misiones a los niños y niñas que se encuentran en las zonas más pobres del planeta y cuya infancia debe ser disfrutada como lo hacen los niños de nuestro contexto.