El Metro de Bilbao cierra 2018 batiendo todos sus registros con casi 90 millones de viajeros

Metro Bilbao ha cerrado 2018 con 89,91 millones de viajes validados, lo que supone un incremento del 1,98% en relación a 2017 y representa un récord histórico en sus cifras de viajes validados.

El director gerente de la compañía, Eneko Arruabarrena. Ha dicho que 2018 ha sido un año sin duda"histórico" para Bilbao y su área metropolitana y también para Metro Bilbao.

El metropolitano vizcaíno "se ha quedado a nueve horas" de lograr los 90 millones de viajes de 2017 y ha superado el que hasta ahora era el récord de viajeros, el alcanzado en el año 2011 con 89,61 millones de viajeros.

Las 89.918.810 validaciones efectuadas el año pasado suponen un incremento de 1.746.673 viajes en relación a 2017 (+1,98%), que se ha producido debido a diversos factores como el efecto calendario, ya que 2018 contó con un día laborable y dos puentes más.

Otro de los motivos es el aporte de viajeros de la Línea 3, que se inauguró en abril de 2017, o la apertura del servicio ferroviario entre Sopela y Plentzia, con tres meses más de funcionamiento en el año pasado.

A ellos, se suma el mayor número de eventos registrados en Bilbao y su área metropolitana, como el Mundial de Rugby, los premios MTV, la OPE de Osakidetza, fiestas o manifestaciones.

Del mismo modo, los servicios nocturnos de Nochebuena, con 23.022 viajes, y Nochevieja, con 74.821, anotaron sus mejores datos. La noche con mayor afluencia en 2018 fue la del segundo sábado de la Aste Nagusia de Bilbao, el 25 de agosto, con 104.737 validaciones que también son "récord histórico".

La estación más utilizada fue la bilbaína de Casco Viejo, que registró 7 millones de validaciones. Le siguen las también bilbaínas de Moyúa, con 6,38 millones, y la de Abando, con 6,22 millones.

El director gerente del Metro ha asegurado que el crecimiento dependerán de la propia movilidad del territorio y ha añadido que, con las frecuencias y las unidades de trenes disponibles, los 90 millones no han de ser todavía un techo, pero no estamos muy lejos de un límite que todavía no ha demandado la propia ciudadanía.