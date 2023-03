"Lugar de encuentros IV", de Chillida, se traslada de Bilbao a Hernani

La escultura monumental "Lugar de encuentros IV" (1973) de Eduardo Chillida, una de las más icónicas del Museo de Bellas Artes de Bilbao, se ha retirado este viernes de su emplazamiento para viajar a Chillida Leku (Hernani, Gipuzkoa) y reunirse allí con sus obras "hermanas" mientras duran las obras de ampliación de la pinacoteca bilbaína.



Mientras se retiraba la escultura para ser introducida en un camión, el director del Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza, ha destacado que este viernes es "un día importante para el museo" por el traslado de una de sus obras más emblemáticas, que podrá seguir siendo visitada durante el tiempo que duren las obras "en un contexto excepcional, que es el lugar en el que Eduardo decidió conservar una parte importante de su obra".



La iniciativa, según ha destacado, sirve de prólogo a la conmemoración del centenario del nacimiento del escultor donostiarra en 2024.



Para Mikel Chillida, nieto del artista, representa un acontecimiento "emocionante, bonito, en unas fechas muy simbólicas de gran carga emocional" como es el centenario del nacimiento de su abuelo ya que esta escultura viajará por primera vez a Chillida Leku, donde están sus "hermanas", según ha dicho.



La instalación de la escultura ha sido una iniciativa de Chillida Leku en un proyecto que ha creado sinergias entre el mundo del arte y el sector industrial y tecnológico de Euskadi, según ha puesto de manifiesto la directora del espacio guipuzcoano, Mireia Massagué.



Según ha explicado, se ha constituido un equipo de trabajo junto con el centro tecnológico Tecnalia, el fabricante de máquina herramienta Loire Gestamp y Grúas Gohierri, entre otros, para llevar a cabo el proyecto, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa.



La obra es la cuarta de la serie formada por siete piezas genéricamente tituladas "Lugar de encuentros", realizadas por Chillida en colaboración con el ingeniero José Antonio Fernández Ordoñez a lo largo de una década -entre 1964 y 1974-.



"Lugar de encuentros IV", en la que el artista utilizó hormigón armado, fue donada al museo bilbaíno en 1982 por el propio Chillida, se ubicó entonces en la antigua planta baja del edificio moderno y desde el año 2000 su ubicación es la actual plaza Chillida a la que se abre ese edificio.



Massagué ha señalado que se trata de una pieza pensada "no para traslardarse", sino para estar suspendida, por lo que ha sido necesario un estudio especial para garantizar su traslado en condiciones de seguridad.



En Chillida Leku se va a instalar en la parte del bosque, en cuya preparación se trabaja para que todo esté listo para el día de la inauguración el próximo día 30.



Su instalación se enmarca en la exposición "Gravedad zero" de Chillida Leku, donde se explora el concepto de levitación y la lucha contra la ley de gravedad.



La obra que viaja desde Bilbao se eleva unos centímetros del suelo y esa ligera elevación "anula" el peso y hace levitar la materia.



A su vuelta a Bilbao en 2024, la escultura va a volver a otro emplazamiento en el interior del museo, "en el espacio del nuevo atrio, que va a generar la ampliación de Foster y de Uriarte", ha explicado Zugaza.



Allí revalidará la intención del escultor de señalar un lugar cívico de encuentro en este caso, con el arte.



Los trabajos de retirada y traslado de la escultura han deparado una sorpresa ya que "se ha descubierto que -la pieza- es un poco más ligera" de lo que se pensaba, según ha indicado el nieto del artista.



Tras medirla con las últimas tecnologías disponibles, la obra pesa 13,5 toneladas y no las 17 que figuraban en los archivos. "Ha menguado un poco" en Bilbao, ha bromeado Mikel Chillida.



Según ha indicado, esta circunstancia "nos ha sorprendido un poco para bien porque facilita un poco" la operación de traslado.