Los comerciantes de la Parte Vieja donostiarra "ya no pueden más "

Más de 200 comerciantes y trabajadores de servicios de la Parte Vieja de San Sebastián se han adherido a un manifiesto para solicitar al Gobierno Vasco ayudas económicas “inmediatas” para evitar un cierre en cascada de los establecimientos porque, según han explicado este jueves, su situación es dramática y "ya no pueden más”. Durante la concentración que han protagonizado en la plaza de la Constitución, una de las comerciantes afectadas, Patricia Berdeal, ha subrayado que los negocios en la Parte Vieja “ahora mismo no vemos el futuro y estamos al final, sin saber cuánto vamos a aguantar y hasta cuándo". Berdeal ha explicado que "el confinamiento primero, la falta de turistas en verano, el cierre perimetral y ahora el cierre de la hostelería han vaciado las calles y los comercios del barrio" y ha señalado que los comerciantes no pueden pagar los alquileres, los empleados y los impuestos.

Por esta razón, los comerciantes, que se reunirán la próxima semana con la directora de Comercio del Gobierno Vasco tras haber enviado un escrito hace pocos días, piden ayudas económicas de forma inmediata para evitar el cierre "en cascada" de muchos comercios del barrio y que se suspenda el pago de las cuotas de los autónomos hasta que se normalice la situación. Patricia Berdeal destaca que en la Parte Vieja la situación se ha agravado porque es un barrio con pocos vecinos y muchas pensiones ,“orientado al sector turístico, aunque ha puntualizado que el barrio “no es un gueto” y ha pedido la ayuda de los donostiarras para que se acerquen y “echen una mano”, consumiendo en los comercios de la Parte Vieja.