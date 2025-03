Podemos logra un nuevo preacuerdo fiscal con PNV y PSE-EE

Las modificaciones que ha logrado incluir la formación morada gravan a las rentas más altas y a las grandes empresas, fija las bonificaciones por alquiler de vivienda para rentas inferiores a 20.000 euros, y limita las deducciones por vivienda a 68.000 euros.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, y la integrante de la mesa de negociación fiscal y portavoz en las Juntas Generales de Bizkaia, Eneritz de Madariaga.

En total, la formación morada ha introducido un total de 27 medidas, para "favorecer a las rentas bajas y al tejido productivo más vulnerable, revertir la pérdida de recaudación para que pague más quien más tiene e impulsar la salida de vivienda al mercado de alquiler", entre otros objetivos.

Según han indicado, por primera vez "se abre una brecha en la estructura del sistema fiscal vasco", posibilitando que las rentas por debajo de los 20.000 euros, que no pagarán impuestos, reciban de las haciendas forales hasta el 35% de lo que han abonado en concepto de alquiler, unos 2.800 euros en cada caso.

Madariaga ha precisado que, aunque la obligación de declarar se eleva a 20.000 euros, estas personas, hasta ahora exentas de realizar la declaración de la renta, "tendrán que presentarla para beneficiarse de las bonificaciones" por alquiler de vivienda. "De este modo, más de 8.000 personas que pagan el alquiler y que tienen rentas muy bajas van a ver complementados sus ingresos", ha complementado Vaquero.

En materia de vivienda, Podemos ha resaltado que sus iniciativas van a permitir "intervenir el precio del alquiler", ya que han logrado "el compromiso" de PNV y PSE de enviar los datos al Ministerio de Vivienda para "topar los precios de referencia en las zonas declaradas como tensionadas", con una fecha límite establecida "para abril a más tardar".

Por otro lado, "se penaliza a los grandes tenedores", subiendo los tipos de tributación del tipo del Impuesto de Transmisiones un 50% a las personas físicas o patrimoniales que adquieran más de cinco viviendas. Además, el preacuerdo establece elevar el recargo del IBI al 150% para vivienda vacía y del 50 al 70% las bonificaciones en las rentas derivadas por rendimientos en zonas tensionada o de intermediación pública.

"El objetivo es impulsar la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler, penalizando en el IBI a la vivienda vacía y bonificando su rehabilitación para que salgan al mercado", ha comentado Vaquero, para explicar que se establece un incremento de la deducción por rehabilitación de vivienda al 18%.

Por otra parte, Madariaga ha destacado que, "otro de los cambios importantes", es que se establece un límite de 68.000 euros para la deducción tanto por alquiler como por compra de vivienda, con el fin de que "las rentas altas reviertan en la sociedad".

20.000 euros

El preacuerdo eleva también hasta los 20.000 euros la obligación de declarar y las mujeres viudas menores de 65 años con rentas entre 20.000 y 30.000 euros tendrán derecho a una deducción de hasta 200 euros. Podemos ha calculado que 138,5 millones se quedarán en los bolsillos de las 342.500 personas beneficiadas con esta medida.

En materia de Igualdad, ha reseñado que se incrementa hasta los 12 años la deducción por cuidado de menores y reincorporación al mercado laboral y se plantea una deducción solo para hombre que se acojan a una reducción de jornada o excedencia por cuidado de menores o dependientes por importe anual de 200 euros.

También, se incrementa del 25 al 35%, la bonificación por creación de empleo para mujeres y jóvenes con "el compromiso de elevar el salario de las personas contratadas al 170% del SMI en un plazo de tres años". El propósito de estas medidas es "impulsar la reincorporación al mercado laboral de las mujeres que han dedicado una parte de su vida a los cuidados y que los hombres asuman las tareas de cuidado".

En materia económica, se aumenta la bonificación en estimación directa simplificada, para que "un total de 107.500 autónomos, micro empresas y pequeñas empresas vean mejorada su situación", por un total estimado de 52,5 millones de euros. Al respecto, como regla general se mantendrá el 10%, mientras que para rendimientos por debajo de 85.000 euros será de un 15% y para los menores de 35.000, de un 20%.

"QUE PAGUE MAS QUIEN MÁS TIENE"

Podemos ha señalado que esto es posible, debido a que "las rentas altas van a tener que pagar más, lo que permite recuperar recaudación para mejorar y fortalecer los servicios públicos y transferir dinero de las rentas altas a las rentas bajas y medias".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que la reconfiguración de la tarifa ahorro y, por tanto de las rentas de capital, pasará de un máximo de un 25% de tributación a un 28%. Según ha estimado, esta medida "no solo evita la pérdida inicial de 4 millones de euros, sino que incrementará la recaudación en 10 millones".

Asimismo, Richar Vaquero ha explicado que se establece una limitación a las exenciones a las EPSV que se rescatan en forma de capital, para recuperar 3 millones de euros.

También ha destacado que se incrementan los tipos en el Impuesto de Sociedades, para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, que pasarán del 24 al 28%. Por otro lado, se establece un tipo mínimo efectivo del 19% para aquellas empresas que "no estén comprometidas con Euskadi" y no mantengan o creen empleo o inversiones orientadas al sostenimiento y arraigo de la empresa en el territorio.

Dentro de los compromisos políticos que Podemos ha preacordado con PNV y PSE, se establece la entrada en vigor de un nuevo impuesto a las entidades financieras, así como otro impuesto a las multinacionales.

CAMBIO DE POSTURA

Cuestionado por las razones que han propiciado el cambio de postura de Podemos desde el anterior preacuerdo con PNV y PSE, Vaquero ha valorado señalado que "han tenido peso" los cambios a las aportaciones de las rentas altas, de capital y empresas; así como el compromiso de que el Eustat facilite los datos al Ministerio de Vivienda, para poner precios de referencia en las zonas tensionadas.

Tras recordar que la consulta realizada a sus bases anteriormente tuvo una respuesta "no concluyente", ha expuesto que, "en base a los tiempos" y debido a que "ha habido mejoras significativas", la ejecutiva y el consejo ciudadano autonómico de Podemos ha decidido "aceptar" este preacuerdo.

Respecto a la postura que tomará Ezker Anitza, que comparte grupo juntero con Podemos dentro de Elkarrekin, Vaquero ha dicho que "no tiene constancia de lo que va a decidir". "Tenemos identidad propia y entendíamos que teníamos que tomar una decisión, por lo que hemos dado un paso adelante. Nos reuniremos, para tratar de buscar una postura común", ha añadido.

"No es la reforma fiscal que queremos, pero no es el momento de disputas ni de posturas partidistas. No es coherente reivindicar el poner a las personas en el centro de las políticas y terminar poniendo los intereses de los partidos. Hubiera sido mas fácil decir que no, pero somos responsables y hemos venido a cambiar las cosas. Con los cambios introducimos, por primera vez, abrimos una grieta importante en el sistema fiscal vasco", ha valorado.