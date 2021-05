El 36% de las agencias de viaje alavesas temen desaparecer

El turismo es uno de los sectores más sacudidos por la covid. Pese al fin del estado de alarma el 29% de las agencias de viajes alavesas se muestra pesimista y un 36% ve peligrar su supervivencia.

Para hacerse más fuertes frente a la crisis generada por la pandemia, estar presentes en los foros de las instituciones y acceder a sus ayudas 17 de las 28 agencias del territorio se han aglutinado en la Asociación de Agencias de Viaje de Álava-Arabako Bidai-Agentziak Elkartea (ABAE).

En su presentación han explicado que la recuperación de sus negocios será lenta, llevan 14 meses sin facturar, aferradas a los ERTEs que expiran el 30 de mayo, y hasta 2023 no prevén recobrar su actividad.

"La gente piensa en cifras"

La nueva asociación ha advertido de que las ventas de este verano serán cruciales. El presidente de la ABAE, Eneko Ibarnia, ha constatado que hay "muchas ganas de viajar", pero las restricciones de muchos países y la demanda de seguridad del turista casi obliga a destinos nacionales, de hecho, estos suponen el 90% de las consultas recibidas estos días.

No obstante, ha aclarado Ibarnia, que el cambio de producto no significa a priori facturar menos porque "la gente piensa en cifras". "Si tiene previsto gastarse 4.000 euros en lugar de ir una semana a Punta Cana se va dos a Canarias", ha puesto como ejemplo. Además, ha destacado que al viajero ahora no le importa pagar más por "valor añadido", como más seguridad, higiene o posibilidad de cancelación.

Encuesta de Aenkomer

Según los datos de un barómetro realizado en el sector por la Federación de comercio de Álava (Aenkomer) las agencias de viajes han sufrido una caída de ventas de hasta el 90 % y han reducido sus plantillas en un 21 %. Además, el 43 % ha tenido que solicitar financiación y el 64 % ha recurrido a un ERTE para sus empleados, un instrumento que todavía se mantiene en un 36 % de estos negocios.