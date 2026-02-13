Un jiennense corona a España en el Europeo de fútbol sala y emociona al ondear la bandera de Jaén

El profesor Ernesto Medina ha dedicado su última columna de opinión, **'Las Divinas Palabras'**, a la figura del deportista jiennense Antonio Pérez, clave en la victoria de la selección española en el Campeonato de Europa de fútbol sala. Medina destaca la alegría y el orgullo que ha supuesto este triunfo para la provincia, en contraste con otras noticias menos halagüeñas.

Un ejemplo en el que mirarse

Medina aprovecha la celebración del torneo en Ljubljana para trazar un paralelismo con su ciudad natal. El profesor describe la capital eslovena como una urbe "preciosa, recoleta, amable", y rememora su estancia allí mientras su hermano trabajaba en la embajada de España en Eslovenia. La ciudad le recordaba a Jaén por su entorno natural, su historia y el castillo que la domina.

Sin embargo, el autor señala con cierta "envidia el aprovechamiento de su paisaje", en contraste con la incapacidad de Jaén para "crear una atracción natural con senderos" en lugares como la cruz del castillo. Para Medina, la capital de Eslovenia, pese a sus diferencias, es "un ejemplo en el que mirarnos".

Héroe y MVP de la final

En el plano deportivo, Medina narra cómo siguió la final del campeonato. Destaca que Antonio Pérez "metió el primer gol de la selección, también el tercero que rompía el 2 a 2, y volvió a deshacer el empate a 3". Su actuación estelar le valió ser elegido como mejor jugador del torneo y de la final.

Un castillo, un león que tú has sido para gloria y orgullo de la muy noble, muy famosa, muy leal ciudad de Jaén" Ernesto Medina

El momento más emotivo para el columnista llegó durante la celebración, cuando "Antonio se envolvió en el pendón de Jaén". Medina describe la bandera morada y concluye con una alabanza directa al jugador: "Un castillo, un león que tú has sido para gloria y orgullo de la muy noble, muy famosa, muy leal ciudad de Jaén".

Finalmente, el autor expresa su gratitud en nombre de la ciudad con una frase cargada de afecto y reconocimiento hacia el deportista jiennense: “Gracias, Antonio, te debemos una”. Unas palabras que, según el texto, resuenan como algo "maravilloso" tras días "cansados de tener que contar desgracias".