El juez decano de Bilbao defiende al juez que puso en libertad al acusado de robar un arma

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha afirmado que era "imposible" que el juez de guardia de Bilbao supiera que el joven de 19 años, supuesto agresor de su expareja, fuera el implicado en el robo de una pistola a un agente de la Ertzaintza.



Uriarte se ha referido al hecho de que el Departamento de Seguridad asegurase este jueves que sí informó el pasado lunes a los juzgados, a través de una comunicación, del robo de un arma particular a un ertzaina por parte de un joven de 19 años, supuesto agresor de su expareja.



La Consejería que dirige Josu Erkoreka ofreció esta aclaración después de que el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, negara que la Ertzaintza hubiera presentado ante el Juzgado de guardia el atestado por los hechos relativos al robo del arma en el domicilio de un agente de la Policía vasca de la localidad vizcaína de Barakaldo el pasado 18 de noviembre.



Uriarte, que ha afirmado que él no atribuye "ninguna culpa" a nadie, ha insistido en que, "si nadie se lo decía era imposible" que el magistrado que estaba de guardia en el juzgado de Bilbao supiera que la persona que comparecía era "el del robo de la pistola".



En este sentido, ha aclarado que el juzgado de lo penal número 7 "no es un juzgado de instrucción ni de guardia" y se encarga de llevar "miles de procedimientos, de ejecuciones de sentencias penales dictadas por otros juzgados de lo penal".



"Este juzgado de lo penal lleva la ejecución de la pena de esta persona condenada por un delito de amenazas a su pareja y recibe la comunicación --de la Ertzaintza-- sobre las 12.30 horas... El juzgado no adopta medidas urgentes porque éstas se adoptan en el de guardia", ha sostenido.



Además, ha incidido en que se trata de un juzgado que cierra a las 14.00 horas la atención al público de tal modo que "el que queda abierto es el de guardia". "Éste es el que recibe durante la tarde al detenido, junto con otros 13, y nadie le dice al magistrado de guardia que el detenido es el del robo de la pistola", ha añadido.



De este modo, ha insistido en que era "imposible saber" que el individuo era el acusado de robar la pistola. "Tenemos miles de procedimientos. Normalmente cuando se lleva un detenido y se tiene un riesgo hay que decir de qué deriva ese riesgo", ha añadido. Pese ha todo, ha subrayado que existen "mecanismos de coordinación con la Ertzaintza", aunque "en ocasiones puede ocurrir esto".

Josu Erkoreka: "La ertzaintza no puede hacer más"





El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha asegurado que la Ertzaintza "no puede hacer más" y depende de los juzgados una posible detención del varón acusado de robar una pistola a un agente de la Policía vasca.



El Departamento de Seguridad aseguró este jueves que había informado a los juzgados, a través de una comunicación, del robo de un arma particular a un ertzaina por parte de un joven de 19 años, supuesto agresor de su expareja.



La Consejería ofreció esta aclaración después de que el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, negara que la Ertzaintza hubiera presentado ante el Juzgado de guardia el atestado por los hechos relativos al robo del arma.



Tras indicar que no está en su ánimo "alimentar polémicas con el poder judicial", Erkoreka ha incidido en que una policía democrática como la Ertzaintza "no puede prolongar en un sistema garantista una detención más allá de lo indispensable para practicar las diligencias".