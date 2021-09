José Ramón López (UGT): "El gobierno vasco no ha calibrado bien la importancia del traspaso de prisiones"

El presidente del sindicato mayoritario de prisiones, Acaip-UGT, José Ramón López, ha afirmado que la condiciones laborales que plantea el Gobierno Vasco para los trabajadores penitenciarios en las negociaciones que mantiene con las centrales para la asunción de la transferencia de prisiones "parecen una invitación al personal a que abandone Euskadi".



"Hay que empezar de cero y crear una estructura nueva, que incluya una relación de puestos de trabajo", ha destacado en una rueda de prensa en Bilbao.



En este punto ha centrado sus críticas al Ejecutivo vasco: "no han calibrado bien los aspectos técnicos de la competencia", "hay mucho desconocimiento de cómo funciona un centro penitenciario y de sus necesidades", "se nota una gran falta de previsión" o "es una competencia muy deseada, pero muy poco trabajada y desarrollada técnicamente", ha citado.



López ha expuesto en Bilbao las "líneas rojas" que como sindicato se plantean en dicha negociación, que afecta a cerca de 700 trabajadores de los tres centros penitenciarios vascos, que pasarán a depender de la administración vasca el próximo 1 de octubre.



Tras defender el traspaso de la competencia y matizar que dicho traspaso debe hacerse en las mejores condiciones para los trabajadores "y no a su costa", López ha expuesto que las condiciones laborales que plantea el Gobierno Vasco "no recogen" derechos adquiridos de los empleados públicos en materia de retribuciones, complementos, horarios o permisos porque, en la mayoría de los casos, no figuran ni se aplican en las instituciones vascas, pero suponen cantidades económicas "importantes", ha precisado.



"Le hemos dicho al Gobierno Vasco que si no rectifica aconsejaremos a los trabajadores que se presenten al concurso de provisión de puestos de trabajo previsto para el próximo mes de marzo y se puede encontrar con un 40-50 % menos de plantilla, que se sumaría a las 90 plazas vacantes que existen en este momento", ha dicho, y ha recalcado que esto afecta al servicio que se presta y crearía "un gran problema".



La solución es crear una estructura nueva y con una nueva relación de puestos de trabajo, pero es "un proceso muy largo", ha admitido, por lo que UGT aboga porque el Ejecutivo Autónomo cree una bolsa de empleo interino hasta entonces.



También ha reclamado la regulación de una segunda actividad a partir de una edad, ya que la media de los trabajadores oscila entre los 48 a los 54 años, cuando la población reclusa es cada vez más joven.



"Esto es muy importante y afecta a la salud laboral, pero el Gobierno Vasco no quiere saber nada. La pelota está en su tejado", ha sentenciado.



El acuerdo, a día de hoy "está lejos", según ha reconocido y tras remarcar que ejecutar el traspaso de la competencia sin el acuerdo de los sindicatos "sería una grave error", ha criticado también que en las reuniones con el Gobierno Vasco únicamente tratan temas técnicos y que en este momento, lo sindicatos desconocen cuál es el "modelo vasco penitenciario".EFE