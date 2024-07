José Ignacio Asensio: “Queremos que la próxima reforma fiscal mire a la izquierda”

El diputado foral de Sostenibilidad, primer teniente de diputada general y líder de los socialistas gipuzcoanos, José Ignacio Asensio, opta por la prudencia en COPE Euskadi y no valora el acuerdo de su partido con ERC para hacer de Salvador Illa presidente de la Generalitat. Prefiere “esperar a conocer los detalles” del mismo y destaca, en cambio, su “valor político”, que va a significar “que Cataluña la gobierne el Partido Socialista y no los independentistas”. Sí se muestra partidario de que “cada uno asuma sus responsabilidades” y recuerda que, durante la Transición, “Jordi Pujol rechazó la posibilidad de tener un cupo”. Además, señala Asensio, el apoyo de las fuerzas políticas vascas. “En esto no hay división política en todo el arco parlamentario”.





Mirada a la izquierda





Hablando de acuerdos, exhibe con satisfacción el logrado en las Juntas Generales de Gipuzcoa sobre la próxima reforma fiscal con EH Bildu. Un entendimiento que “mira a la izquierda” y que confía que se traslade a las otras dos diputaciones.

“No queríamos una visión sólo de centro derecha sino mucho más progresista y lo hemos conseguido”, ha declarado. Un “acuerdo entre difrerentes”, que “aportará progresividad en todos los impuestos y garantizará que todos los servicios públicos tengan la financiación necesaria”, ha dicho.





Presupuestos a más bandas





Sobre los presupuestos forales para 2025, ha recordado su “compromiso electoral” de garantizar que el 50% del gasto sea para políticas sociales y confía en tener "mayor unanimidad en la probación de los presupuestos que en la reforma fiscal" y “no se quede sólo en 3 partidos sino más”.





El problema de la vivienda

En materia de vivienda, reconoce el “problema” y se muestra “confiado” en el “magnífico departamento” que dirige su compañero de partido, Denis Itxaso.

Prioriza un acuerdo social entre diferentes colectivos “que tienen mucho que decir en este ámbito, como se ha hecho ya y que se ha planificado hasta 2036” y fija como hitos, poner “vivienda vacía en alquiler”, hacer que sus precios “sean asequibles” y una política de vivienda “específica para los jóvenes”. Reconoce que no se puede hacer “de la noche a la mañana” y pone la vista en un plazo de “4 años” para ver “cómo los resultados serán significativos”.





Trazado TAV





Donde no hay cambios respecto a la postura oficial de la diputación gipuzcoana es en la conexión del Tren de Alta Velocidad con Navarra a través de Ezkio Itxaso. Ha defendido el acuerdo de gobierno con el PNV del territorio, que “apostaba por esa conexión”, que mantiene porque “no hay nuevas noticias o informes al respecto”.

“Mientras el Ministerio no ponga encima de la mesa nuevos informes técnicos que digan otra cosa, nosotros tenemos que seguir apostando por el mismo trazado”, ha zanjado José Ignacio Asensio.