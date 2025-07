Javier de Andrés, presidente del PP vasco, sobre la declaración de Antxon Alonso ante el Tribunal Supremo: "No ha querido colaborar y tiene escaso valor"

El PP del País Vasco resta valor a la declaración del empresario guipuzcoano, Antxon Alonso, ante el Tribunal Supremo y a que haya negado que Santos Cerdán fuera socio de Servinabar, la empresa de la que es propietario y que figura como "clave" en la trama de corrupción que salpica al PSOE. El presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, subraya en Cope Euskadi que "la colaboración de Alonso ha sido escasa, ya que ha respondido sólo a preguntas de su abogado y la información, de poco valor".

"Las declaraciones de quienes están incriminados en un delito tienen valor limitado", subraya Javier de Andrés. Sobre Antxon Alonso asegura que no ha querido colaborar con la justicia pero "hay una serie de datos y grabaciones que aunque los niegue, están allí como es el contrato que existe entre él y Santos Cerdán que le da la propiedad del 45% de la empresa, que hubiera podido elevar a público en cualquier momento".

De Andrés subraya que "la interpretación que cabe hacer es que el empresario guipuzcoano era un testaferro de Santos Cerdán y que tenían una colaboración económica en la que se les acusa de ser beneficiados con adjudicaciones arbitrarias por parte de la Administración Pública".

El líder de los populares vascos ha valorado así la declaración de Antxon Alonso ante el Tribunal Supremo este lunes donde ha reconocido que Santos Cerdán firmó un documento para convertirse en socio de la empresa Servinabar, pero que nunca llegó a ejecutarse, y ha admitido el pago de una donación de 4.500 euros a la fundación del exministro Jose Luis Ábalos aunque ha negado el pago de mordidas por adjudicaciones de obra pública.

el pnv y su responsabilidad política

"Hay gente del PNV involucrada en estos negocios", asegura Javier de Andrés. Subraya que los jeltzales tienen que explicar si es una casualidad o no y si se ha actuado por recomendación o mediación del PNV. "Tiene que haber una explicación clara porque más allá de unas responsabilidades jurídicas lo que sí hay son responsabilidades políticas", explica el líder del PP vasco.

"La presencia de personajes muy relevantes del PNV en estas operaciones recomienda una explicación clara sobre lo que hay detrás", subraya de Andrés. Es el presidente de los populares vascos el que ha puesto el nombre del empresario Iñaki Alzaga, vinculado al PNV, encima de la mesa, por ser socio de Antxón Alonso en otra empresa filial a Servinabar. No entiende la ofensa a los jeltzales y añade que "no dije nada que no fuera cierto".

"extraordinario" congreso nacional del pp

"Ha sido un congreso extraordinario, excelente", subraya Javier de Andrés. "Hemos podido ver una unidad que pocas veces se da y mucha ilusión en la gente y tenemos confianza en que el partido está en condiciones de presentar una alternativa en España que es necesaria", subraya el líder de los populares vascos. Y concluye que la única formación política que puede dar dicha alternativa es el PP, "que está perfectamente preparado para ello".