El mejor blues, soul y góspel de la cantante vitoriana Itziar Yagüe llega a Bilbao este mes de abril

La blueswoman gasteiztarra Itziar Yagüe presenta nuevo disco en Bilbao. Todo un espectáculo de blues, r’n’b, soul y góspel que llega despues de su primer EP, 'Delicious’ (2020), que la consagró como una de las voces más importantes del panorama nacional. Y es que la artista gasteiztarra presenta ahora los nuevos temas de su segundo álbum, 'Girl like me', rodeada de una banda de lujo compuesta por Dani Domínguez a la batería, Fran Serrano al contrabajo y Paul San Martín al piano. En una entrevista en COPE Euskadi, Yague asegura que este trabajo supone "unaevolución sobre el primero, que está muy cortado a mi medida". Temas que la vocalista traerá a la sala el JazzOn de la capital vizcaína el próximo 27 de abril.

Un nuevo disco que brilla gracias a la producción del músico texano Greg Izor y la espectacular banda, ambas al servicio del talento y el carácter de Itziar, heredera de las damas más legendarias del género como Victoria Spivey, Bessie Smith, Alberta Hunter o Dinah Washington. La gran voz de la cantante, que se entrega en el escenario con una apuesta totalmente personal y conmovedora, llega con un nuevo shor a la capital vizcaína para dejar una profunda huella en el territorio.