La Isla de los Faisanes, "una frontera en la Europa sin fronteras"

En su debut como director de un largometraje, Asier Urbieta, ha querido trasladar en "La Isla de los Faisanes" el absurdo de las fronteras. El río Bidasoa se convierte en una trampa, a veces mortal, para los migrantes que intentan cruzar a nado la frontera hasta Francia desde Irún. El argumento parte de una historia real que Asier Urbieta conoció y que quiso reflejar en su película porque no es suficientemente conocida. "Los migrantes se encuentran cuando llegan allí una frontera en una Europa sin fronteras, una frontera que no esperan", subraya en Cope Euskadi.

"La Isla de los Faisanes", rodada en euskera, inaugura este viernes el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Urbieta explica que la isla es un lugar real pero también "metafórico" porque se habla de las fronteras. "Y qué lugar más absurdo que éste para hablar de la soberanía en un trocito de tierra que está deshabitado", destaca.

Asier Urbieta leyó en el periódico que una persona se había suicidado en frente del río Bidasoa, impotente por no poder cruzar la frontera en su viaje rumbo a Europa. La Red de Acogida de Irún aseguraba que no era un hecho aislado y entonces se dio cuenta de que quería contar esta historia, porque no es muy conocida.

"El cine puede ser un elemento para concienciar a la gente", subraya el director. Quería hablar sobre la migración y pensó que el thriller era perfecto para atrapar al espectador para que "estuviera entretenido con una investigación policial y con un conflicto de pareja pero a la vez contándole una realidad que a veces no llega y que desde la ficción puede llegar de otra manera".

Nicolás de Assas Rodaje La Isla de los Faisanes

la pareja protagonista

La pareja protagonista está formada por Laida y Sambou, papeles que interpretan Jone Laspiur y Sambou Diaby. La historia arranca cuando ellos se encuentran a dos chicos en el agua que desesperadamente intentan mantenerse a flote. Ella se arroja rápidamente al río y logra salvar a uno de ellos, pero su novio permanece en la orilla. "Esto trastoca totalmente la relación porque Laida se lanza al río sin pensárselo dos veces y se involucra mientras Sambou se queda en shock y no se mete al agua a rescatarlos y sigue después con su vida", explica Jone en Cope Euskadi.

"Lo más interesante es que la ficción y la realidad se estaban todo el rato mezclando", explica Jone. "Había gente que intentaba cruzar la frontera, hablaba con ellos y empatizaba y mientras tenía que seguir rodando". Por su parte Sambou subraya que ha sido "chocante" la experiencia porque no conocía este problema en la frontera de Irún con Francia. "Se me hizo muy fuerte ver a personas muy jóvenes intentado cruzar y no poder y ver cómo les traían los coches de policía de vuelta", reflexiona.

el condominio más pequeño del mundo

¿Sabías que en Euskadi tenemos el condominio más pequeño del mundo?. Quizás te preguntes qué es un condominio. Es una figura jurídica en la que dos o más personas comparten la propiedad de un bien, ya sea una vivienda, un terreno o cualquier otro activo. En este caso se trata de una pequeña isla en medio del río Bidasoa, deshabitada, cuya administración se reparten cada seis meses Francia y España.