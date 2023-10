Importante presencia de cine español y japonés en la 34 Semana de Cine Fantástico y de Terror

La película francesa "Vermin: La plaga" inaugura el 27 de octubre la 34 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián que este año tendrá en su programación una importante presencia de cine español y japonés en el Teatro Principal. Este año se proyectarán 32 largometrajes y 38 cortos y 23 títulos integran la Sección Oficial, dos de ellas fuera de competición: "Divinity", de Eddy Alcázar (EE.UU.), y la japonesa "Atrapados en un bucle infinito", de Junta Yamaguchi, que clausura la edición el 3 de noviembre.

La presencia española la conforman "Cuando los amos duermen", de Santiago Alvarado Ilarri; "La espera" de Francisco Javier Gutiérrez; "La mesita del comedor", de Caye Casas, y "La ermita", de Carlota Pereda, que llega a San Sebastián tras su paso por Sitges y antes de su estreno en salas comerciales. De esta coproducción vasca, protagonizada por Belén Rueda, se realizarán dos pases.

La presencia japonesa incluye, además de la película de clausura, las películas "Juego prohibido", de Hideo Nakata, "Sana/Minna no Uta", de Takashi Shimizu y "Visitors-Complete Edition" de Kenichi Ugana.

Este año la brujería es el leitmotiv de la Semana, que se aprecia en el cartel oficial protagonizado por la actriz Itziar Ituño para una edición en la que dos de sus tres exposiciones harán referencia a este leitmotiv: "La marca de la bruja" y "Bruixes-Sorginak-Brujas. Aquelarre ilustrado", esta última coproducida junto al festival de terror de Molins de Rei (Barcelona).

La Semana donostiarra ha organizado el pase en Tabakalera de los títulos "She Is Conann", de Bertrand Mandico, y "Club Zero", de Jessica Hausner y el teatro Victoria Eugenia acogerá dos películas destinadas al público joven, "El castillo a través del espejo", anime japonés dirigido por Keiichi Hara, y la sueca "Karusell", de Simon Sandquist, terror en un parque de atracciones que garantiza la diversión y que tendrá como complemento un concurso de disfraces.

En el Principal se han programado además dos clásicos de la mano de Bang Bang Zinema: "28 días después", de Danny Boyle, y la coreana "Old Boy", de Park Chan-wook, a los que se añadirá "La endemoniada", película de 1975 del español Amando Ossorio.

Los abonos se pondrán a la venta este viernes 20 de octubre y las entradas individuales a partir del próximo lunes.