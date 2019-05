La huelga de sus trabajadores mantiene cerrada la biblioteca Ubik de Tabakalera desde hace 145 días.

Los trabajadores de la biblioteca Ubik de Tabakalera en San Sebastián llevan 145 días de huelga y hoy han recibido el apoyo del sindicato ELA y de su secretario general, Mitxel Lakuntza, durante la concentración que ha tenido lugar en la explanada del acceso principal al centro internacional de cultura contemporánea . 11 de los 13 trabajadores que constituyen la plantilla de "mediadores" de Ubik protagonizan esta huelga indefinida para reivindicar unas condiciones de trabajo que se ajusten a la realidad de Gipuzkoa.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha detallado que estos trabajadores, que están subcontratados, se rigen por un convenio estatal con un salario que ronda los 900 euros, que no se ajusta ni a su titulación ni a las horas de trabajo que prestan y por ello reclama un convenio territorial aunque Lakuntza asegura que el sindicato no mantiene una apuesta de máximos en sus reivindicaciones y que daría por buena la aceptación de condiciones que se acerquen a la realidad del territorio. El secretario general de ELA considera "inaceptable"el salario que esta institución pública ofrece a los trabajadores y califica de "inexplicable" la actitud respecto al cierre de Ubik por parte de las tres instituciones que conforman el patronato de Tabakalera, como son el Gobierno Vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de San Sebastián. Concretamente sobre el ayuntamiento donostiarra el líder de ELA ha criticado que ni siquiera reconoce la representación del sindicato y que además no muestra ningún interés en comprometerse a lograr un acuerdo. Finalmente Lakuntza ha puesto como ejemplo una situación parecida ocurrida en Irun, donde se ha alcanzado un acuerdo en una biblioteca de características similares sin ningún día de paro.