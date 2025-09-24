COPE
Podcasts
País Vasco
País Vasco

Un hombre de 44 años muere tras caer su vehículo a la AP-68 a la altura de Buia: Ya son 5 los fallecidos este año en carreteras de Bizkaia

El accidente ha tenido lugar a las 16 horas de este miércoles cuando el coche circulaba por la BI-3723

10/03/2020 Ambulancia POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA VIZCAYA GRUP LA PAU
00:00
Descargar

Fallece un hombre tras caer su coche desde la carretera de Arrigorriaga a la A-68 en Bilbao

Carlos Molina

Bilbao - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Las carreteras de Bizkaia se tiñen de luto tras el fallecimiento de un hombre de 44 años tras salirse su vehículo de la BI-3723,  entre el barrio bilbaíno de Abusu y el municipio vizcaíno de Arrigorriaga, y caer el coche sobre la AP-68, en dirección a Bilbao. Con esta muerte ya son cinco las personas que han perdido la vida en carreteras de Bizkaia en este año 2025.

El suceso ha tenido lugar poco después de las 16.00 horas, cerca del radar ubicado en ese punto. El turismo se ha precipitado unos cuatro metros desde la  BI-3723  hasta la autopista por causas que aún se investigan.

Efectivos de la Ertzaintza, bomberos y personal sanitario se han acercado hasta el lugar del siniestro, aunque no han podido hacer nada por salvar la vida del fallecido, único ocupante del vehículo.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 24 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking