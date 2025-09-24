Un hombre de 44 años muere tras caer su vehículo a la AP-68 a la altura de Buia: Ya son 5 los fallecidos este año en carreteras de Bizkaia

Fallece un hombre tras caer su coche desde la carretera de Arrigorriaga a la A-68 en Bilbao

Las carreteras de Bizkaia se tiñen de luto tras el fallecimiento de un hombre de 44 años tras salirse su vehículo de la BI-3723, entre el barrio bilbaíno de Abusu y el municipio vizcaíno de Arrigorriaga, y caer el coche sobre la AP-68, en dirección a Bilbao. Con esta muerte ya son cinco las personas que han perdido la vida en carreteras de Bizkaia en este año 2025.

El suceso ha tenido lugar poco después de las 16.00 horas, cerca del radar ubicado en ese punto. El turismo se ha precipitado unos cuatro metros desde la BI-3723 hasta la autopista por causas que aún se investigan.

Efectivos de la Ertzaintza, bomberos y personal sanitario se han acercado hasta el lugar del siniestro, aunque no han podido hacer nada por salvar la vida del fallecido, único ocupante del vehículo.