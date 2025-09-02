COPE
Fallecen dos jóvenes al volcar su vehículo en Okondo: tres muertes en carreteras alavesas en 24 horas

Este pasado lunes, una persona perdía la vida en la localidad alavesa de Iruraiz-Gauna y otra resultaba herida

Fallece un joven al volcar su vehículo en Okondo

Publicado el - Actualizado

Alava se tiñe de nuevo de luto. Dos jóvenes han fallecido esta madrugada y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, al salirse su vehículo de la calzada y volcar posteriormente en Okondo. Todas las víctimas tienen edades comprendidas entre los 17 y 19 años.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el siniestro ha ocurrido pasados unos minutos de la una de la madrugada de este martes, en la carretera A-3632, a su paso por el municipio alavés de Okondo. El vehículo accidentado se ha salido de la calzada y ha quedado volcado en la vía.

En el interior viajaban cuatro jóvenes, dos mujeres y dos hombres, estos con lesiones de mayor gravedad. Tras ser rescatados por los bomberos, los sanitarios les han practicado la reanimación cardiopulmonar.

Sin embargo, el conductor del vehículo ha fallecido en el lugar y las otras tres personas han sido trasladadas a un centro hospitalario, dos de ellas con heridas de gravedad. Una de ellas ha fallecido posteriormente.

Este pasado lunes, una persona perdía la vida en la localidad alavesa de Iruraiz-Gauna y otra resultaba herida, tras la colisión frontal de dos vehículos en el puerto de Azazeta, en la carretera A-132.

