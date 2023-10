El Gobierno vasco rechaza reunirse con los sindicatos en el CRL

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, no acudirá a la reunión convocada por los sindicatos del sector público vasco en el CRL este lunes por tratarse de un foro "totalmente ficticio" y sería hacer "un flaco favor" a los ya establecidos, como el Consejo Vasco del Empleo Público, donde están presentes los sindicatos.



Garamendi ha respondido así, al llamamiento que este pasado jueves hicieron ELA, LAB, CCOO, Steilas, Satse y ESK para una reunión el 16 de octubre en el CRL de Bilbao a la que emplazaban a acudir al Gobierno Vasco, Eudel, las Diputaciones y al delegado del Gobierno del Estado, en calidad de responsables de las condiciones laborales de los 150.000 trabajadores a los que han llamados a la huelga en el sector público vasco.

Sindicatos





En su comunicado conjunto, los sindicatos convocantes de las huelgas anunciadas para los días 25 de octubre y 19 de diciembre, calificaban dicha reunión como un "nuevo paso" en favor de la negociación y emplazaban concretamente y en persona a la propia consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi.



Tras conocer este llamamiento y en una declaración a los medios de comunicación, Garamendi ha confirmado que no va a acudir a esa reunión en el CRL porque "es un foro que no sirve y, a mi entender, es totalmente ficticio".



En este sentido ha recordado que esta misma semana, el martes, se había comparecido en el Consejo Vasco del Empleo Público donde también están presentes los sindicatos y en ese encuentro "no se mencionó ninguna otra reunión ni se puso sobre la mesa las materias de las que dicen que se pretende hablar en esa reunión en el CRL del 16 de octubre".



Asimismo, a juicio de la consejera, "acudir a foros que realmente no existen, ni están establecidos, sería hacerle un flaco favor a la negociación", ha argumentado.



En este punto ha recordado que durante la actual legislatura, "se ha apostado por la calidad del servicio público y de la función pública" ya que, entre las medidas emprendidas, están sobre la mesa los procesos de consolidación de 3.700 plazas en Administración general y otros 14.000 en Educacion y Osakidetza, junto a "incrementos palpables de plantilla" con 5.800 personas más y una subida de los salarios "en la medida en que es posible hacerlo, porque los límites salariales vienen establecidos por la normativa estatal", ha recordado a los sindicatos.