“La gente se lo va a pasar bien esta noche”, promete el cantante Chema Rivas ante el gran concierto de cierre de la Aste Nagusia 2025

La Aste Nagusia de Bilbao 2025 se despide hoy con un gran espectáculo musical inolvidable en el Parque Europa. La emisora musical Megastar organiza este “megaparty” que promete ritmos pegadizos y sorpresas para cerrar las fiestas por todo lo alto. Chema Rivas, el carismático cantante granadino, encabezará el concierto, acompañado por Nil Van Zandt, Kuve y J Cabello, en una noche diseñada para hacer vibrar al máximo al público bilbaíno.

Chema Rivas: energía andaluza en Bilbao

Conocido por sus letras que conectan con la generación joven y su característico toque andaluz, Chema Rivas llega a Bilbao con un verano “muy ajetreado” y lleno de éxitos. “Estoy muy contento, me han hablado súper bien de la zona en estas fechas y con ganas de que la gente se lo pase bien esta noche”, asegura el artista en una entrevista con COPE Euskadi. Su música, pensada para disfrutar con amigos y familia, promete convertir el Parque Europa en una gran fiesta.

Cartel del Megaparty de hoy

Sorpresas y ritmos para no parar de bailar

El concierto no solo traerá los temas más conocidos de Chema Rivas, como su reciente single Hecho Pa’ Ti, sino que también podría incluir alguna “locura” o tema inédito. “Siempre intentamos sorprender con alguna locura de las mías o con algún tema inédito”, adelantó Rivas, quien se define como alguien que “fluye” en el escenario, dejando espacio para la improvisación y la conexión con el público. Un mensaje para el público bilbaíno

Un mensaje para el público de Bilbao

Chema Rivas invita a todos los asistentes a prepararse para una noche memorable: “Vayan allí a pasárselo bien, que la vida está para eso. Que de verano queda poquito y hay que crear recuerdos”. Con su energía contagiosa y su creciente popularidad en redes sociales, el granadino promete un espectáculo que hará cantar y bailar a todos los presentes en el cierre de la Semana Grande 2025.