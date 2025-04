Eneko Goia responde a los vecinos que no quieren que San Sebastián sea sede del Mundial 2030: " Una más del club del no"

Goia responde a los vecinos que no quieren a San Sebastián como sede del Mundial 2030

La elección de San Sebastián como una de las sedes del Mundial 2030 está trayendo cola. Primero se vio involucrada en una denuncia por irregularidades en la selección de las ciudades y ahora varias asociaciones vecinales han solicitado a la FIFA que la ciudad no sea sede del mundial. El alcalde, Eneko Goia, molesto, asegura que se trata de una "nueva manifestación del club del no".

El alcalde, Eneko Goia, subraya que San Sebastián es referente en la organización de competiciones deportivas. Señala que es algo de lo que "deberíamos sentirnos orgullosos" y que si por ellos fuera, "la repercusión internacional de la ciudad sería ninguna".

"Con este tipo de actitudes la ciudad no tendría ni Behobia, ni Donosti Cup, ni Festival Internacional de Cine, ni no sé cuantas cosas más", ha subrayado. Y ha añadido que no comparte ese punto de vista, "en absoluto". Eneko Goia ha recordado eventos deportivos que se han organizado con éxito en la ciudad como "la etapa del Tour, que fue un gran acontecimiento, o las semifinales de los partidos de rugby de la liga francesa, o este próximo 26 de abril tendremos el partido de Aviron en Anoeta".

los vecinos en contra de la "turistificación"

Siete asociaciones vecinales de San Sebastián han enviado una carta a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en la que le piden que revoque una decisión que agravará aún más el problema de "turistificación" de la ciudad . Amaia es portavoz de la Plataforma de Donostiarras por el Decrecimiento Turístico y explica en Cope Euskadi que estos macro eventos "sólo incentivan que vengan más y más visitantes y que se creen infraestructuras para acoger visitantes y no se mira por lo que de verdad necesita el ciudadano".

"La misma FIFA ha dicho que tanto a nivel de infraestructura como de alojamiento San Sebastián no está preparada para soportar la gente que va a venir al Mundial 2030", subraya Amaia. Añade que por estas razones "nosotros claramente decimos que no queremos que se celebre aquí".

Las asociaciones subrayan que en el informe publicado por la propia FIFA en noviembre de 2024, tras analizar la candidatura de Marruecos, Portugal y España, "se menciona que la capacidad de alojamiento actual de Donostia no será suficiente para acoger al número de visitantes" y los organizadores calculan que "hoteles, alojamientos, hostales y demás estarán saturados".

Las asociaciones ilustran su rechazo con datos relativos a la "turistificación" en San Sebastián. Recuerdan que entre 2015 y 2024, el número de hoteles en la ciudad ha aumentado un 40,3 % y la entrada de turistas ha crecido un 77,8 %.

san sebastián, una de las once sedes

El estadio de Anoeta de San Sebastián será una de las once sedes del Mundial 2030. Un hito para esta ciudad, según destacó el gobierno municipal tras conocerse la designación, "en una larga carrera entre varias ciudades que han peleado por ser sede mundialista".

"Albergar partidos de un Mundial es uno de los máximos logros a los que puede aspirar una ciudad en el ámbito del deporte", subrayó entonces el gobierno municipal.