La diócesis de Vitoria denuncia que sin padrón no hay albergue

La diócesis de Vitoria ha denunciado la falta de ayudas institucionales para personas vulnerables recién llegadas a la ciudad, que se quedan "sin alimentación y sin techo" porque los servicios municipales les exigen estar empadronadas para acceder a un albergue.



Así se recoge en la memoria de Berakah, una de las obras sociales de Vitoria impulsada por las parroquias del casco histórico, que trabaja con familias necesitadas de todos los barrios, especialmente migrantes, y que alerta del aumento del número de familias vulnerables.



"Los primeros días de septiembre estuvieron fuera de todo lo previsto, con los servicios de primera necesidad llenos de familias llegadas de Latinoamérica, fundamentalmente de Colombia, Perú y Venezuela," debido a la mala situación en sus países de origen pero también por la ausencia de ayudas institucionales, señala el informe.





"Que se vuelvan por donde han venido"



La Diócesis lamenta que en Vitoria "la cobertura de ayudas institucionales para personas vulnerables recién llegadas no existe" y se quedan "sin alimentación y sin techo". "Desde el Servicio de Urgencia Municipal se les dice que lo mejor es que se vuelvan por donde han venido y que el servicio de albergue es solamente para personas empadronadas en la ciudad", lo que "ha provocado un colapso" en el centro de acogida Betania de Berakah, añade.



Este recurso, explica la memoria, ha tenido que "redistribuir familias enteras en casas de compatriotas para evitar que duerman en la calle y pagar noches en pensiones". Por ello, piden al Gobierno municipal una "red de albergues lo suficientemente amplia y abierta para acoger las personas que no tienen donde dormir".



Berakah advierte también de la "difícil salida" que tienen las personas que acoge por lo "complicado que es buscar viviendas en alquiler para migrantes y personas en riesgo de exclusión" a pesar de que esta organización da ahora más garantías de pago a los propietarios y ofrece mejoras en el mantenimiento de la vivienda.



Una de las novedades de 2022 es el nuevo dispensario médico con que cuentan para dar una atención sanitaria gratuita a quienes no tienen tarjeta sanitaria.EFE