Un cuarto de siglo en canciones: Efecto Mariposa celebra en Euskadi sus 25 años

Susana Alva y Frasco G. Ridgway, componentes de Efecto Mariposa, cumplen un cuarto de siglo sobre los escenarios. Lo celebran con ‘219.000 horas de vuelo’, un disco en el que revisitan sus canciones más icónicas en compañía de artistas como Pablo López, Coti o Chambao.

“Han sido 25 años que han pasado volando, porque hemos podido vivir de nuestra pasión y eso es un regalo”, reconoce Susana, en los micrófonos de COPE Euskadi.

Tres citas en Euskadi

El grupo llegará a Euskadi con tres conciertos en formato íntimo, de la mano de Cadena 100 y su Club 100:

1 de octubre en el Círculo Vitoriano (Vitoria)

en el Círculo Vitoriano (Vitoria) 2 de octubre en la sala Bataplán (Donostia)

en la sala Bataplán (Donostia) 3 de octubre en el Klaret Antzokia (Balmaseda)

“Nos encanta este formato cercano, donde se crea una magia muy especial con el público”, señala Frasco.

El disco reúne voces amigas y colaboraciones “de vértigo”, fruto de años de amistad con otros músicos. “Desde el minuto uno todos dijeron que sí, y sentimos que las canciones brillan más que nunca”, apuntan.

Efecto Mariposa en uno de sus conciertos

Colaboraciones y nuevas generaciones

Además, subrayan la emoción de ver cómo sus temas siguen conectando con distintas generaciones: “Que padres e hijos canten juntos nuestras canciones es lo que da sentido a tantos años de trabajo”.

Octubre lleno de música y solidaridad

Tras su paso por Euskadi, Efecto Mariposa participará también el 18 de octubre en el concierto “Por Ellas” en el Movistar Arena de Madrid, un evento solidario contra el cáncer de mama. “Es un honor aportar nuestro granito de arena en una causa tan importante”, aseguran.