Covite se niega a participar en el homenaje a víctimas del terrorismo del Congreso

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha asegurado que tampoco acudirá este año al homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados, que se celebrará el próximo 27 de junio.

Covite no ha asistido nunca a este homenaje, que se desarrolla cada año, desde 2011, "por dignidad y coherencia" y ha alegado siempre para no acudir a estos actos que "homenajear a las víctimas del terrorismo en una institución en la que tienen representación partidos políticos que justifican la existencia de ETA y que no condenan la violencia terrorista es un ejercicio de cinismo".

En un comunicado, Covite ha considerado "incoherente" homenajear a las víctimas del terrorismo mientras la mayoría de las fuerzas políticas "se muestran indiferentes ante la presencia de los herederos del brazo político de ETA" en instituciones democráticas como el Congreso de los Diputados, parlamentos autonómicos y ayuntamientos.

El colectivo siempre ha criticado y lamentado que "los brazos políticos de ETA fueran legalizados -haciendo uso político del Tribunal Constitucional- sin reclamarles la condena del terrorismo". "Esa fue la primera exigencia de ETA para abandonar la violencia terrorista. El Gobierno de Zapatero negoció las condiciones para que ETA dejase de matar y el de Rajoy ejecutó esas exigencias. No podemos olvidar que estamos ante un final de ETA negociado y quienes hemos pagado -y pagamos- las consecuencias de ese final negociado somos las víctimas", ha afirmado.

En esa línea, ha denunciado que la principal consecuencia del "final negociado del terrorismo" es "la impunidad de la que goza el entorno político de ETA, que formó parte esencial del entramado terrorista" y ha reiterado que "el partido político de apoyo y colaboración que tuvo ETA, hoy reciclado bajo las siglas de EH Bildu, tiene los mismos líderes que cuando ETA mataba".

"Estas personas llegaron a estar en la cárcel precisamente por formar parte del organigrama de ETA. El Tribunal Supremo probó que ETA y su entorno político fueron lo mismo y hoy esos líderes de la izquierda abertzale hacen política con alfombra roja como si ETA nunca hubiese existido", ha asegurado Consuelo Ordóñez.

Impunidad de los terroristas

Covite ha denunciado también la "impunidad de los terroristas huidos, cerca de una treintena según fuentes del ministerio del Interior, a quienes no se les detiene, y muchos de ellos con delitos de sangre". Por ello, se ha preguntado "¿dónde están los asesinos de Diego Salvá y de Carlos Sáenz de Tejada, las últimas víctimas de ETA en nuestro país? Siguen huidos y lo más probable es que no se les vaya a detener. Estos asesinatos, cometidos hace apenas doce años -2009-, van a quedar impunes por este final de ETA negociado".

En este sentido, también ha censurado que la normalización política de la izquierda abertzale esté provocando que "no se intente poner fin a la radicalización violenta" de una parte de las sociedades vasca y navarra. "La mentira y la manipulación siempre han sido las especialidades de ETA y su entorno político. Hoy esconden y blanquean que realizaron una de las campañas más intensivas y eficaces de odio de la historia reciente de Europa", ha insistido Ordóñez.

De este modo, ha alertado de que "aunque ya no maten, ese odio sigue vivo y EH Bildu lo alimenta en las calles y, lo que es más grave, desde las instituciones democráticas". "Las ideas que llevaron a ETA a matar siguen ahí, defendidas por EH Bildu y asumidas por una parte de la población del País Vasco y de Navarra. Desde el Congreso de los Diputados nunca se ha hecho el suficiente esfuerzo por deslegitimar esas ideas", ha lamentado.

Covite ha recordado que a lo largo del año "se han producido 51 actos de apoyo a etarras entre homenajes, pintadas, pancartas y manifestaciones pidiendo su amnistía", según ha detectado en su Observatorio de radicalización.

"Mientras EH Bildu siga presente en las instituciones democráticas ante la mirada impasible de la mayoría de fuerzas políticas, Covite seguirá sin asistir a cualquier acto de homenaje a las víctimas del terrorismo organizado en esas instituciones", ha concluido Consuelo Ordóñez.