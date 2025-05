Convocada una manifestación contra el cierre de las urgencias pediátricas en el Hospital Bidasoa: “Reclamamos no ser menos que los otros hospitales comarcales de Gipuzkoa"

Más de 300 familias se han unido en dos plataformas para alzar la voz, “indignadas”, ante la decisión de Osakidetza de cerrar las urgencias pediátricas en el Hospital de Bidasoa, que atiende a una media de 25 niños y niñas al día. Las familias no entienden que éste sea el único hospital comarcal que se vaya a quedar en Gipuzkoa sin este servicio, después de 36 años y se suman a la convocatoria de la plataforma Osasun Bidasoa para exigir este sábado en Irun la "reapertura inmediata” del servicio.

En Cope Euskadi el portavoz de la plataforma Osasun Bidasoa, Manel Ferrán, explica que el servicio de urgencias pediátricas del hospital atiende a 100.000 personas de los municipios de Irun, Hondarribia, los cinco pueblos navarros de la comarca de Bortziriak y los vecinos que tienen tarjeta sanitaria al otro lado de la frontera. "Somos en población el equivalente a Zumárraga, Arrasate o Mendaro, que tienen servicio de pediatría en el hospital y urgencias pediátricas 24 horas al día durante 365 días al año".

"reclamamos no ser menos"

"Reclamamos no ser menos que el resto de los hospitales comarcales del territorio", subraya Manel Ferrán. "Además no reclamamos una cosa que no teníamos ya. Reclamamos que no nos quiten el servicio que hemos tenido hasta ahora durante 36 años", explica.

Desde el cierre las urgencias pediátricas menos graves se atienden en el PAC de Irun y las más graves en el Hospital Donostia, lo que implica el desplazamiento de las familias y según el portavoz de la plataforma, Manel Ferran, un grave problema de "equidad social".

Los niños con asma infantil son uno de los casos de urgencias pediátricas más comunes y las familias tienen que desplazarse hasta San Sebastián para ser atendidos. Es el ejemplo que pone Manel y asegura que hay familias "que no tienen coche ni tampoco dinero para coger un taxi". Añade que "se está quitando un servicio que a quien más perjudica es a la población más desfavorecida".

"llamamiento a participar"

Es una pérdida grave que ha provocado la "indignación" de las familias. El portavoz de Osasun Bidasoa cree que la participación en la manifestación de este sábado será muy importante porque el cierre de las urgencias pediátricas "se vive con indignación y se habla constantemente de ello en la calle".

Por todo ello Osasun Bidasoa, con la participación de las plataformas "F Salud Mental Irun" y "Urgencias Pediátricas Bidasoa" llaman a la población a acudir a la manifestación que partirá este sábado a las 18,30 horas de la Plaza San Juan de Irun. Previamente a la manifestación, a partir de las 17,30 horas, se han organizado actividades para los niños con el objetivo de que las familias puedan sumarse a la movilización.