Conchi Revuelta: "El techo que tenían las mujeres antes era de cemento armado"

La escritora Conchi Revuelta ha presentado su quinta novela, 'La Siciliana'. Tras debutar con 'Aromas de tabaco y mar', la autora, que conoce de cerca el mundo de las grandes empresas, consolida su carrera en la narrativa para adultos con una historia que de nuevo viaja al pasado para explorar la vida de mujeres fuertes en contextos difíciles. Escucha la entrevista completa para COPE clickando junto a la imagen superior.

Una mirada al pasado

Revuelta explica que le atrae mirar al pasado porque siempre se aprende. Para ella, escribir novelas de costumbrismo es un reto que disfruta, ya que exige un esfuerzo para contextualizar épocas en las que "no era tan fácil viajar ni hablar por teléfono". La autora considera que el encanto de esos años reside en que "tiene además tantas historias como personas estamos, sobre todo en este país".

'La Siciliana': un homenaje a las mujeres del mar

La novela está ambientada en Santoña (Cantabria), un pueblo con mucha vida y un punto clave de la industria conservera. La escritora sentía la necesidad de abordar la historia de las mujeres del mar, y el entorno de las conserveras le "daba mucho más juego" para ir más allá de la labor de las rederas o vendedoras de pescado.

El título del libro proviene del origen de la anchoa, cuando los sicilianos llegaron a las costas cántabras en 1880. Uno de ellos, cuenta la autora, "se enamora de una santoñesa, se queda, y ya decide crear aquí la primer conservera de anchoas tal y como ahora las conocemos". La protagonista es Teresa, una joven santoñesa que busca trabajo en una de estas fábricas para que su abuela pueda dejar el duro trabajo de remendar redes.

Han luchado siempre y han sacado adelante siempre sus familias Conchi Revuelta, escritora

Conchi Revuelta

Visibilizar el matriarcado

Con esta obra, Revuelta quiere visibilizar el trabajo y la fortaleza de las mujeres a lo largo del tiempo. La autora defiende que, aunque el "techo de cristal" sigue existiendo, el que afrontaban las mujeres de antes "era de cemento armado". "Yo creo que han luchado siempre y han sacado adelante siempre sus familias", afirma, y destaca cómo en el norte de España, a pesar del matriarcado tradicional, ellas "siempre estaban un poco en segundo plano".

Son unas novelas muy cinematográficas Conchi Revuelta

Su estilo es descrito por los lectores como muy visual, algo que ella atribuye a la pasión con la que narra. "Muchas veces me dicen: 'son unas novelas además como muy cinematográficas'", comenta la escritora. Revuelta concluye que escribe lo que siente y lo muestra tal cual, buscando que el lector entienda y visualice la historia que quiere contar.