Un centenar de jóvenes de GKS intenta reventar el acto de apertura del nuevo curso académico de la Universidad del País Vasco

Tensión durante el acto oficial de inicio del curso académico 2025-2026 de la Universidad del País Vasco (EHU). Un centenar de estudiantes se han concentrado junto a la campa del parque Miguel Unamuno del Campus de Gipuzkoa de la EHU, donde se celebra la ceremonia, con pancartas pidiendo el boicot a Israel y acusando al Gobierno Vasco y a la Universidad del País Vasco de ser "cómplices del genocidio".

A la llegada del Lehendakari los jóvenes de GKS congregados han empezado a gritar y se han producido momentos de tensión. El inicio del acto se ha retrasado unos minutos, como consecuencia de las protestas. Los representantes institucionales y de la universidad han permanecido en silencio esperando a que finalizasen los chillidos.

El rector Bengoetxea ha salido de la carpa en la que se celebra la ceremonia para tratar de calmar los ánimos, pero las protestas y gritos han continuado. Personal de seguridad y, posteriormente, la Ertzaintza han desalojado a las personas que pretendían acceder al acto.