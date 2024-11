Borja Marcos, experto informático: "La única información segura es la que no se publica"

Dejar rastro a través de las redes sociales es más fácil de lo que creemos. El experto informático, Borja Marcos, nos cuenta en Cope Euskadi que "si tienes mucha actividad online sí vas dejando rastro" y por esta razón asegura que "la única información segura es la que no se publica".

En Cope Euskadi hemos querido preguntar el rastro que se deja a través de las cuentas anónimas tras conocer la dimisión de Guillermo Quindós, vicerrector y miembro de la candidatura de la actual rectora de la UPV/EHU, que se dedicaba a difamar a un miembro de la otra candidatura a través de una cuenta falsa en "X". La identidad de Quindós fue descubierta por una estudiante de informática.

"no es tan anónimo"

"Una cuenta anónima no lo es tanto", nos explica el experto informático, Borja Marcos. Puede dar pistas nuestro estilo de escribir, descuidos en el uso del correo electrónico o estar registrados en muchos foros y cuentas cuyos datos se pueden cruzar. Incluso en la Inteligencia Artificial, "alguna herramienta puede haber que pueda identificar el estilo de una persona con más certeza", apunta el informático.

Borja Marcos no tiene perfil ni en Facebook, ni en Instagram. "Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales", asegura con el siguiente ejemplo: "Tú publicas una foto inofensiva y diez años después no sabes si esa imagen te puede perjudicar de algún modo o si ya no quieres que permanezca ahí y todo lo que no borres ahí se queda".

"abrir la caja de pandora"

"La única información segura es la que no se publica", reitera Borja Marcos. Añade que "en el momento que lo publicas has abierto la caja de pandora y eso ya no hay manera de cerrarlo". Lamenta que redes sociales como "X" están plagadas de "desinformación" y de "cuentas falsas". Por último aconseja que la mejor forma de no tener problemas y la única medida de seguridad "100% fiable es tener cuidado con lo que publicas en la actualidad, en un momento como estamos de exposición universal".