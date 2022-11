Bomberos de Álava y Gipuzkoa denuncian "irregularidades" en la OPE aprobada por el 25%

Cerca de dos centenares de opositores a Bomberos de Álava y Gipuzkoa se han concentrado este miércoles en Vitoria para denunciar el "oscurantismo" con el que, según ellos, se ha regido la OPE celebrada este pasado fin de semana para cubrir 114 plazas.



Este pasado sábado se llevaron a cabo las pruebas de conocimiento y aptitudes de esta OPE a las que se presentaron 1.170 personas, en las que suspendieron el 75,5 % de los aspirantes y más del 95 % de los interinos que ya están trabajando y se presentaron.



Un grupo de opositores y de bomberos de los tres territorios se ha concentrado esta mañana en la trasera de la sede de la Diputación Foral de Álava, donde se celebraba un pleno de las Juntas Generales, para protestar por el desarrollo de esta OPE.





Oscurantismo desde el inicio



Han denunciado en un manifiesto que las dos diputaciones encomendaran la gestión de las pruebas a la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute y que, desde un principio, ha sido una OPE "sumida en el oscurantismo", ya que las bases de la convocatoria no fueron ni siquiera consultadas a la representación del personal.



Han criticado que antes de la celebración de las pruebas "ya hubo acciones por parte del tribunal que hacían sospechar lo que podía ocurrir" con el desarrollo de la OPE, ya que se hacían publicaciones que se corregían después o "incluso se eliminaban" de la página web para "publicar otras con la misma fecha y distinto contenido".





"No nos van a comprar"



Como han hecho estos días pasados varios sindicatos, los aspirantes a las plazas han asegurado que el sábado vieron "con sorpresa cómo los exámenes de conocimientos apenas tenían protagonismo, mientras que las pruebas psicotécnicas se convertían en el factor determinante".



También han rechazado la decisión del tribunal de rebajar las exigencias para las puntuaciones y "calmar las aguas" del elevado número de suspensos registrados en un primer momento en las pruebas.



"No nos van a comprar, no queremos rebajas, queremos OPE justas y transparentes acordes a nuestro puesto de trabajo y en el que no nos juguemos una plaza en un ejercicio de estas características", han advertido.



Ante esta situación, han reclamado la dimisión, entre otras, de las dos diputadas forales responsables de Gobernanza de Gipuzkoa y de Equilibrio Territorial de Álava, Eider Menzoza e Inma Basterra, respectivamente. EFE