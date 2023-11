Bizkaia quiere prevenir los actos machistas "socialmente aceptados" en su campaña para el 25N

La Diputación de Bizkaia ha puesto en marcha su campaña con motivo del 25N en la que advierte de situaciones a las que se les da "menos importancia" y tienen "menos castigo social" pero también son "violencia machista". Desde la institución foral han subrayado que "la violencia de género existe y tenemos que hacerle frente" y han advertido de que, en el primer semestre de este año, en territorio vizcaíno se han registrado un 12,6% más de casos que en 2022, por lo que 2023 puede terminar con "otro siniestro récord".



Con el lema 'Esto también es violencia machista', la campaña incide en las situaciones que, en palabras de Teresa Laespada, "aparentemente tienen menos importancia o castigo social pero que también son agresión contra las mujeres".



Durante la presentación, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha subrayado que la campaña del 25N "desgraciadamente sigue siendo necesaria simplemente porque la violencia de género existe", está presente en la sociedad "en formas muy diversas" y es la manifestación "más cruda y dura de la desigualdad que aún hoy sufren las mujeres".



"La violencia de género existe y tenemos que hacerle frente", ha afirmado Elixabete Etxanobe, que ha reiterado su compromiso de "actuar por una sociedad de hombres y mujeres iguales, que vivan en libertad y sin miedo, libre de agresiones machistas".







En este marco, ha señalado que, además del refuerzo de las ayudas, el acompañamiento y las medidas de reparación del daño sufrido por las mujeres víctimas de violencia machista --a las que no se les va a "dejar solas"--, es preciso seguir "poniendo todo el empeño en la prevención para que no haya más agresores".



Así, ha apelado a "deslegitimizar situaciones socialmente aceptadas, que se pueden percibir como algo inocente o inocuo en una relación de pareja, pero que se basan en comportamientos de control y sumisión, y pueden ser desde luego la antesala a una agresión".

La campaña





La campaña 'Esto también es violencia machista' va a ser difundida también en formato digital y en diversas redes sociales, con el fin de llegar a un público más joven, Asimismo, se dará a conocer a través de plataformas y cartelería de los medios de transporte, entre los que se encuentra Bizkaibus.



Por otro lado, se va a repartir material en más de 8.400 puntos de difusión como tiendas, entidades y asociaciones, polideportivos, clubes y organizaciones de deporte escolar, centros escolares, centros de salud, ayuntamientos e instalaciones de la Diputación. También se han sumado a la campaña el Athletic Club, Surne Bilbao Basket, Bidaideak, Bilbao BSR, Lointek Gernika Bizkaia, Lutxana Arraun, Santutxu Hockey Taldea, Hazsten o Getxo Bizkaia.



En palabras de la diputada de Igualdad, la campaña apela a "los hombres en general y en especial a quienes creen o afirman estar en contra de la desigualdad y la violencia machista pero luego no se comportan conforme a los principios igualitarios o no quieren reconocer violencia en sus acciones".



"Por eso la campaña dice a esos hombres que cuando vuelven a abordar a una mujer y le insisten de un 'no' previo, están ejerciendo violencia machista. A esos hombres que supuestamente saben que 'no es no' y se les recuerda que insistir después de un 'no' es coaccionar y es también violencia machista. Y lo mismo ocurre cuando se afirma no controlar, por ejemplo, a su pareja, pero sin embargo lo hacen al controlar su móvil", ha explicado.



Además, busca "la toma de conciencia y el apoyo de tantos hombres que se comprometen para las relaciones igualitarias y que quieren actuar en consecuencia".



Laespada ha alertado de que la violencia contra las mujeres que "está creciendo, y lo hace en un marco de un sistema de desigualdades, y que, escalando desde unas bases aparentemente inofensivas y de supuesta poca importancia, en ocasiones acaba en agresiones y hasta en asesinatos".

Récrod siniestro





En función de los datos que ha aportado, desde 2004 hasta la actualidad, se han producido en Bizkaia 70 asesinatos o tentativas de asesinato por violencia machista y se han dado 50.000 agresiones de distinto grado a las mujeres registradas por las policías.



A lo largo de 2022, se han producido 3.184 victimizaciones, la cifra más alta de los últimos 20 años, según ha lamentado la diputada. De ellas 1.237 corresponde a casos de violencia ejercida por la pareja o expareja, 568 a casos en el ámbito intrafamiliar y 274 a casos de violencia sexual.



Por lo que respecta a este año, la evolución es "casi hasta peor" y en el primer semestre de 2023 las policías han contabilizado 1.688 victimizaciones, un 12,6% más respecto al mismo periodo de 2022. Las 1.237 cometidas por parejas o exparejas suponen un incremento del 12,8%, las 286 de violencia intrafamiliar representan un aumento del 4,3% y los 165 casos de violencia sexual suponen un 28,9% más.

Todos estos datos se pueden consultar en la web del Observatorio de la Violencia Machista de Bizkaia y en el Mapa de los Asesinatos de Bizkaia



De continuar con esta tendencia, ha alertado, el año concluirá con "otro récord". De este modo, ha denunciado que se están registrando cifras "excesivamente altas" y, en especial, ha apuntado el "extremadamente preocupante" aumento de los casos de violencia sexual, que en una década se han multiplicado por tres.