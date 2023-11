Bizkaia presenta unos presupuestos de 1.599 millones de euros

El proyecto de presupuestos de la Diputación Foral de Bizkaia para 2024 contempla un disponible departamental de 1.599,1 millones de euros, un 3,8% más que este año. Además, la institución foral destinará 241 millones de recursos propios, procedentes de remanentes, esta legislatura para inversiones prioritarias del plan de mandato 'Bizkaia Denontzat', según ha anunciado la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.



La diputada general ha presentado este martes, junto a la diputada de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, el proyecto de norma foral de presupuestos tras su aprobación en un Consejo de Gobierno extraordinario. La Diputación lo ha registrado en esta misma jornada ante las Juntas Generales de Bizkaia para iniciar su tramitación con el objetivo de que sea aprobado antes de fin de año.



Los dos grupos que conforman el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, cuentan con mayoría en la Cámara para sacar adelante las primeras cuentas de la legislatura, si bien Etxanobe ha asegurado que su "voluntad" es tener "una interlocución sincera y abierta" con el resto de grupos junteros "con independencia de su representación". En esta línea, ha apuntado que su intención es intentar buscar "consensos lo más amplios posibles".



La diputada general ha explicado que el proyecto presupuestario "responde a las necesidades y a los ejes estratégicos de actuación recogidos en el plan de legislatura". "Se trata de un presupuesto con un alto contenido de gasto social, sin descuidar también aquellos otros ámbitos prioritarios para Bizkaia, como el fomento de la actividad económica y el empleo, el equilibrio territorial y las inversiones medioambientales y culturales", ha subrayado.









Los presupuestos forales para el próximo año superan por primera vez los 10.000 millones, en concreto se cifran en 10.308 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,1% respecto a este año, impulsado por las previsiones de incremento de recaudación en tributos concertados.



Del total de ingresos previstos, 9.916,7 millones proceden de tributos concertados (+5,8%) y 207 millones de ingresos no concertados (+0,1%), mientras que el endeudamiento se rebajará a 184,5 millones (-18,4%).



La mayor parte de esos ingresos se destinará a los compromisos institucionales, que suman 8.190 millones de euros, un 5,3% más. En este apartado, la financiación municipal es la partida que más incrementa, en un 9,2%, hasta alcanzar un total de 1.132,1 millones.



Además, se prevén 6.430 millones de euros de aportación al Gobierno Vasco, un 6,7% más, 10,3 millones a las Juntas Generales de Bizkaia, un 3,1% más, y 618,5 millones al Cupo, un 12,3% menos debido a que en el ejercicio 2023 se produjo "un pago extraordinario", según ha precisado Itxaso Berrojalbiz.



El proyecto presupuestario contempla 263,5 millones en gasto de personal, con un incremento de un 5,4%, mientras que al pago de deuda se destinarán 252,7 millones, un 6,7% más como consecuencia del aumento del "precio del dinero" y por tanto del pago de intereses.



Así, los nueve departamentos del Gobierno foral dispondrán de 1.599,1 millones, un 3,8% más que en 2023. El área con mayor presupuesto será Acción Social, con 691,1 millones (el 43,2% del total), seguida de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, con 243,1 millones (el 15,2% del total), y Transportes, Movilidad y Turismo, con 209,3 millones (el 13,1% del disponible).



Además, Medio Natural y Agricultura dispondrá de 75,6 millones, Euskera, Deporte y Cultura de 66,2 millones, Hacienda y Finanzas de 65,9 millones, Administración Pública y Relaciones Institucionales de 84,2 millones, Promoción Económica de 78,5 millones, y Empleo, Cohesión Social e Igualdad de 85,1 millones, en función de los datos aportados por la Diputación, que no ha ofrecido cifras sobre la evolución de partidas respecto a este año dado que no hay "datos homogéneos" debido al cambio de áreas registrado con la nueva legislatura.



Según han destacado las responsables forales, el mayor peso en el presupuesto de 2024 corresponde al gasto social y, en concreto, se van a destinar 641 euros por habitante para "financiar el cuidado de las personas con dependencia, con discapacidad o menores, la inclusión social y la protección de los colectivos más vulnerables".

241 Millones adicionales





Etxanobe ha incidido en que las cuentas "dotan de recursos suficientes para poner en marcha las 120 actuaciones prioritarias del plan 'Bizkaia denontzat'". Además del presupuesto de 2024, el Gobierno foral ha consignado otros 241 millones, procedentes de remanentes, que se destinarán a "la realización de inversiones directamente vinculadas a proyectos estratégicos" incluidos en los seis ejes del plan y que se irán ejecutando en la legislatura a medida que "avancen las actuaciones".



Así, entre los ejes planteados en el plan, el objetivo de 'Bizkaia con una economía próspera' cuenta con una dotación en el proyecto presupuestario de 126 millones, con partidas para impulsar la actividad económica y el empleo y apoyar a los sectores estratégicos para el tejido socioeconómico de Bizkaia, el talento, la digitalización, la promoción empresarial, el emprendimiento o la promoción exterior.



A este eje se le ha asignado, además, 81 millones de los recursos propios habilitados, que se destinarán a acelerar la digitalización y consolidar Bizkaia como "un territorio atractivo" para la industria cultural y cinematográfica. Asimismo, se reserva una partida para desarrollar suelo industrial y para la ampliación de los parques tecnológicos de Bizkaia.



Para el eje de una 'Bizkaia socialmente avanzada', las cuentas contemplan 737 millones para financiar actuaciones para el cuidado de las personas mayores, con discapacidad o dependencia, de la infancia, para la igualdad o la inclusión social y para atender las necesidades de las personas más vulnerables.



Con los recursos propios, que supondrán 57 millones más, se dotan actuaciones para desplegar el nuevo modelo de cuidados, como nuevas residencias, transformación de residencias forales en unidades convivenciales y centros EtxeTIC.



En el de 'Bizkaia verde', el presupuesto consigna 72 millones para financiar medidas de eficiencia energética, para la gestión de los residuos o el fomento de la movilidad en bicicleta. Además, se destinarán 6 millones procedentes de recursos propios para la electrificación de Bizkaibus y mejorar la reutilización de los residuos.



En el eje de 'Bizkaia con identidad propia', las cuentas recogen una partida 52 millones para la financiación de la red de museos de Bizkaia, apoyo a la cultura, impulso del euskera y a la protección del patrimonio. En este campo, habrá dos millones de recursos propios para el proyecto Musiktopa y Bizkaikoa.



Por su parte, el objetivo de 'Bizkaia con equilibrio territorial' se contabilizan en el presupuesto de 2024 inversiones por un importe de 463 millones, que incluyen la financiación de Metro y Bizkaibus y actuaciones en carreteras, vías ciclistas, actuaciones de desarrollo comarcal y programas de subvenciones a los ayuntamientos de Bizkaia.



Este eje suma 26 millones de recursos propios para infraestructuras como la segunda fase del intercambiador de Cruces, los accesos de Goitondo en Mallabia o la bicipista Erletxe-Txorierri.



Finalmente, el eje 'Bizkaia con una diputación fuerte, cercana y moderna' contempla partidas en el presupuesto que suman 38 millones para mejorar el funcionamiento de la Diputación y hacerla "más accesible y más cercana a la ciudadanía", mientras que con la dotación extraordinaria de 69 millones, se reserva una partida para ejecutar el plan de sedes --en fase de análisis aún-- y otra para reforzar la ciberseguridad de las instituciones que operan a través de BiscayTIK.