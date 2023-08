Bilbao anuncia una Aste Nagusia con más seguridad que nunca

El Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado este viernes una Aste Nagusia con más videovigilancia y más agentes de policía municipal "que nunca". El gobierno municipal insiste en que el txupinazo que dará inicio a las fiestas de la villa este sábado sea "limpio" en un momento en el que "la imagen de Bilbao se proyecta al mundo".

Según han explicado, en esta mañana Policía Municipal de Bilbao y Ertzaintza han ultimado los detalles del operativo especial de Seguridad para Aste Nagusia, en el que se trabaja desde hace meses. Los mandos de ambos cuerpos se han reunido en la Comisión de Coordinación de Seguridad, presidida por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y en la que también han estado presentes, entre otras personas, Asier Erkoreka, director de Coordinación de Seguridad del Gobierno Vasco, y la concejala de Seguridad.

En torno a 600 personas, por su parte, compondrán el dispositivo de limpieza. De ellas, más de 260 son exclusivas para el servicio que se presta con motivo de Aste Nagusia. Se dispondrá de una amplia batería de cubos y contenedores de las diferentes fracciones en los distintos espacios festivos para facilitar el reciclaje y la separación en origen y se colocarán más de 250 baños, entre ellos un módulo sanitario inclusivo, sin género, con siete aseos y dos lavabos en el recinto de txosnas del Arenal.

En materia de limpieza, tanto la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, como el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, han vuelto a insistir en la necesidad de un txupin limpio este sábado en la plaza del Teatro Arriaga. "Es nuestro un momento especial para todos los bilbaínos y la gente que viene a visitarnos, es un momento en el que la imagen de Bilbao se proyecta al mundo y no es agradable ver personas sucias, que además muchas no quieren estar así. No queremos harina y no queremos huevos", ha zanjado Urtasun.

Además, la concejala de Fiestas ha precisado que se colocará un refuerzo de seguridad especial en el Puente del Arenal para evitar saltos a la Ría después del lanzamiento del txupin.

Seguridad





También se ha diseñado un operativo especial de seguridad conjunto y coordinado que se desplegará por toda la ciudad, basado en dos cuestiones fundamentales: garantizar la seguridad e incidir en la prevención. El dispositivo, abarca también la planificación coordinada de efectivos y la toma de decisiones permanente, con el fin de adecuar en cada momento los operativos a las necesidades del transcurso de la Aste Nagusia.



Agentes de la Policía Municipal y de la Ertzaintza se desplegarán por toda la ciudad y vigilarán las 24 horas del día, tanto de paisano como de uniforme, especialmente las zonas de mayor concentración de personas. Entornos como El Arenal, Plaza Circular, Casco Viejo, Plaza Erkoreka, Campo Volantín y aledaños; las barracas del Parque Etxebarria, las zonas de conciertos de Abandoibarra y Parque Europa, el Parque Doña Casilda donde se ubica el Txikigune, Indautxu y Plaza Moyua.

Fuegos artificiales





Interpelada por los procedimientos de lanzamientos de los fuegos artificiales tras el incendio registrado durante el transcurso del espectáculo pirotécnico el último sábado de la pasada Semana Grande de Bilbao, la concejala de Seguridad, Amaia Arregi ha asegurado que mantienen su versión sobre este incidente que, afirman, se produjo por causas ajenas al lanzamiento de los fuegos.

Arregi ha explicado que han explorado otras posibilidades para el espectáculo pero que aún falta "desarrollo" en estas opciones, Como el lanzamiento de los fuegos con drones. Para evaluar esta alternativa, se reunieron con el Ayuntamiento de Santander y durante la prueba de esta experiencia se perdieron 8 drones que, en el caso de Bilbao "podrían caer sobre la gente", además de tratarse de "un espectáculo con luces pero sin sonido".

Sí ha indicado que dotaciones de bomberos se situarán próximas a la Calle de la Esperanza y a Viuda de Epalza durante el lanzamiento y que se ha contratado a una empresa de drones para la medición de los cambios térmicos que se puedan generar. Además, han reconocido las quejas de locales hosteleros obligados a recoger las terrazas en esta zona, por lo que intentan lograr un equilibrio para que las molestias sean para todos "las mínimas".

Limpieza





Según ha indicado Odriozola, tendrán el objetivo de que la ciudad recupere la normalidad en el menor tiempo posible tras cada jornada festiva "para los que no quieren o no pueden disfrutar de la fiesta" puedan contar con una ciudad en perfectas condiciones.

El equipo de limpieza redoblará esfuerzos en las zonas festivas por excelencia tales como Arenal, Casco Viejo, Ripa, Botica Vieja, Parque Etxebarria, Parque Europa y Doña Casilda. Mientras que, en paralelo, el Consistorio garantizará la normalidad en los servicios de limpieza de calles y recogida de basuras en el resto de barrios de la Villa.

Tras el Txupin, una treintena de operarios apoyados por 12 vehículos se encargarán de que la zona del Arriaga vuelva a estar limpia lo más rápido posible. Al día siguiente, después de otro evento multitudinario como es el Desfile de la Ballena, un nuevo equipo especial compuesto por 35 personas y 20 vehículos y máquinas garantizará la limpieza de las calles del entorno de la Gran Vía.

Por su parte, el despliegue de limpieza diaria comenzará su actividad en el recinto del Arenal a las 6.00 horas de la mañana para lograr que este espacio festivo esté en perfectas condiciones para las 11.30 horas. De la misma manera se trabajará con gran rapidez en la Plaza Circular para proceder a la apertura al tráfico lo antes posible. En el Parque Europa, los días de concierto, a partir de la noche del miércoles al jueves, trabajarán 60 operarios y 14 equipos mecánicos tras finalizar los conciertos, para que el parque esté en perfectas condiciones por la mañana.

Dos embarcaciones se encargarán de la limpieza en la lámina de agua y en las partes bajas de la ribera de la Ría, muelles y escaleras, entre el Puente San Antón y la zona del Museo Marítimo. Se realizará el baldeo y desinfección de las escaleras de acceso desde los muelles a la lámina de agua y también se colocará una barrera flotante en la lámina de agua, a la altura del Ayuntamiento, con el fin de evitar el descenso de residuos hacia el mar.