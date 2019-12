El Ayuntamiuento de San Sebastián "sentido común" al utilizar material pirotécnico en Nochevieja

La Guardia Municipal de San Sebastián ha advertido del riesgo y molestias que pueden suponer los elementos pirotécnicos en Nochevieja y pide extremar la precaución si se van a utilizar. En los últimos días el ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo específico para el control de su uso que incluye además la vigilancia de los comercios que puedan vender irregularmente este tipo de material.

El edil de Seguridad Ciudadana, Martín Ibabe, recuerda que el uso de material pirotécnico está "absolutamente prohibido" en el espacio público y ha señala que en caso de adquirirlos hay que hacerlo en establecimientos autorizados para ello. Queda por tanto expresamente prohibida su venta ambulante. Entre otras recomendaciones, Ibabe aconseja no guardar este tipo de material en los bolsillos, no manipular sus componentes, no lanzarlo jamás contra personas, animales, no lanzarlo con la mano, ni una vez estén encendidos y vigilar que no haya artefactos o líquidos inflamables a su alrededor.

Finalmente las autoridades recuerdan que en cualquier caso de conato o pequeño incendio se debe llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112 y recomienda tener a mano o localizados medios de extinción como cubos de agua y extintores.