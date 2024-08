El Ayuntamiento de Bilbao pide a la ciudadanía “no consumir” en los puestos de comida callejera

El concejal de salud y consumo de Bilbao, Álvaro Pérez, se ha acercado esta mañana a las txosnas del Arenal para explicar “in situ”las medidas de seguridad alimentaria y sanidad que su departamento lleva a cabo en todo el recinto festivo durante la Aste Nagusia. Unos controles exahustivos que comienzan incluso antes de que las txosnas se instalen.

Es muy importante saber “qué comemos y, sobre todo, dónde comemos”, ha asegurado el edil, que ha visitado también el set de radio en el Bar Pepito donde Cope Euskadi realiza estos días la radio en directo.

Todo debe estar, nos ha dicho, “bien elaborado, bien conservado y bien refrigerado”. Se deben garatizar “todas las etapas” para que no se ponga en juego la salud y se pueda “disfrutar”.





Puestos callejeros





No ocurre lo mismo con los puestos de comida no autorizados que llenan estos días el recinto festivo del Arenal. Muchos llevan los productos cocinados desde casa, en neveras, o los preparan allí mismo con bombonas de cámping-gas. Reconoce el edil que interceptan y requisan los productos que pueden, pero que es “muy difícil”. De ahí que haya apelado a la ciudadanía para que “no consuma” en estos puestos.

Su papel es "clave" para que “no continúen” y ha pedido “reflexión” para ver “si les compensa enfermar por querer ahorrar unos euros”.

A pesar de la dificultad, hasta ahora "se han requisado tanto alimentos como vehículos de comida ambulante, pero ha subrayado que se trata de una labor "complicada" debido al "difícil acceso al recinto durante las fiestas".













