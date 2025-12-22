La autopsia confirma que la muerte de la mujer de Barakaldo fue "violenta" y la Ertzaintza investiga la relación con el detenido

La autopsia practicada a la mujer de 54 años encontrada sin vida este domingo en su domicilio de Barakaldo (Bizkaia) ha confirmado que la causa del fallecimiento fue una muerte violenta por asfixia. Un hombre de 27 años permanece detenido por su presunta relación con los hechos y se encuentra en dependencias policiales. Según las primeras informaciones, se trataría del hombre con el que la víctima estuvo el sábado, después de una cena de empresa. La víctima estaba separada y era madre de dos hijas.

Reconstrucción del crimen en el domicilio

Durante la tarde de este lunes, la Ertzaintza ha realizado una minuciosa reconstrucción de los hechos que se ha prolongado durante casi dos horas. Un amplio despliegue policial ha conducido al detenido, descrito como un joven corpulento y de gran estatura, hasta la vivienda de la víctima, ubicada en la calle Sociedad Santa Águeda de la localidad. La comitiva entró y salió del inmueble en varias ocasiones con el arrestado para esclarecer lo sucedido.

Este martes hay convocadas concentraciones de condena

Fueron las hijas de la víctima quienes alertaron a los servicios de emergencia sobre las 11:30 horas del domingo. Una de ellas, que vivía con su madre, había intentado entrar en casa de madrugada sin éxito, suponiendo que se había dejado las llaves puestas por dentro. Sin embargo, la alarma saltó por la mañana cuando la mujer no acudió a una celebración religiosa.

Al volver al domicilio, las hijas pudieron entrar y hallaron el cuerpo en el cuarto de baño, con parte del mismo dentro de la bañera y el agua desbordándose por el piso.

Se investiga si es un crimen machista

La Ertzaintza mantiene la investigación abierta y, por el momento, la principal incógnita es qué tipo de relación mantenían la víctima y el arrestado. Hasta que no se aclare este punto, no se puede confirmar oficialmente que se trate de un caso de violencia machista, si bien la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha condenado lo que ha calificado como un "asesinato machista".

Emakunde también ha rechazado "firmemente" el asesinato de la vecina de Barakaldo y ha animado a la ciudadanía a participar en la concentración convocada por el Ayuntamiento para "mostrar su repulsa".

Ertzaintza Edificio de la Ertzaintza en Bilbao

El Ayuntamiento de Barakaldo ha expresado su "rotunda repulsa" por el crimen y ha convocado una concentración ciudadana para este martes a las 12:00 horas en la Herriko Plaza.

Además, ha activado el protocolo de respuesta pública, que incluye la instalación de un crespón negro en el balcón consistorial y un punto lila. El consistorio ha anunciado que se presentará como acusación popular y ha ofrecido todos sus servicios de apoyo a la familia y allegados de la víctima.

En Euskadi, el teléfono de atención a mujeres víctimas de la violencia machista, activo las 24 horas, es el 900 84 01 11, disponible las 24 horas. Para cualquier emergencia, también se puede contactar con el 112.