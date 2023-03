Así suena la banda de rock bilbaína que canta al feminismo: "La canción está inspirada en una violación real"

Las letras de Lisvoa cantan a la mujer. Esta nueva banda bilbaína de rock se caracteriza por sus letras reivindicativas cargadas de crítica social. Tanto es así que su primer single salió el pasado 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Contra la Violencia Machista y en homenaje a todas las mujeres. Una canción que lleva el nombre de 'Libre' y relata la terrible historia de una agrexión sexual real. Un terrible suceso que inspiró a la voz de la banda, Mery Córdoba. Y es que la cantante del grupo compagina su faceta como artista con su trabajo como técnico de igualdad en un ayuntamiento vizcaíno. "Está inspirada en una agresión sexual real. Tengo la suerte de dedicarme al mundo de la igualdad y nuestra música fusiona nuestra forma de vivir el mundo y habitar las calles desde la denuncia social y la reivindicación de los derechos", asegura en COPE Euskadi.

El proyecto surge de la unión de 'Lua Madi', proyecto en solitario de la cantante Mery Córdoba (The Bilus Moon), con los músicos bilbaínos Pedro Hidalgo (El Hombre del Tiempo, Punto Nemo) y Javier Quintana (Destripando La Historia, Wiggum’s Dream, Outer Heaven, etc.), siendo los tres la piedra angular del mismo. Una fusión que lleva a este trío a disponer de un amplio abanico de estilos (rap, balada, metal), todo ello envuelto en un aura noventera y aderezado con matices propios de la musica electrónica. "Ponen música a estas letras de una manera que yo sola no podría ni de lejos; ellos son el alma de la banda", dice la cantante.

De este modo, LISVOA presenta en Bizkaia una propuesta musical ecléctica y actual, con reminiscencias nostálgicas de géneros más clásicos. Toman influencias de bandas como Muse, Queen, o Imagine Dragons, pasando por producciones más poperas como Billie Eilish, pero sin dejar de lado sus raíces más rockeras, con un fuerte carácter cercano a la musica negra. "Tenemos una fuente en común, los tres hemos escuchado el mismo tipo de música y hemos tocado los mismos estilos", dice Javi.