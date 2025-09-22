Asesinato en Bilbao: La Ertzainza continúa investigando el homicidio de un joven de 21 años e identifica al autor o autores

La Ertzaintza continúa con la investigación en torno a la muerte de un joven de 21 años de origen magrebí este pasado domingo en el barrio de Solokoetxe, en Bilbao, tras haber sido víctima de una agresión con arma blanca. Del mismo modo, sigue buscando al autor o autores del homicidio, que ya habrían sido identificados.

El suceso tenía lugar hacia las siete menos cuarto de la mañana de este pasado domingo, cuando se solicitó la presencia policial en la calle Fika, en el barrio de Solokoetxe de la capital vizcaína, ya que se había producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Las patrullas desplazadas al lugar encontraron a un hombre con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Poco después, fue trasladado al Hospital de Cruces, donde finalmente falleció.

quinto homicidio en Bizkaia

La Ertzaintza mantiene abierta una investigación para esclarecer el incidente y, asimismo, localizar y detener al autor o los autores de este homicidio. Los primeros indicios apuntan a que la pelea pudo deberse a un ajuste de cuentas entre la víctima, de origen magrebí, y sus agresores.

Se trata del quinto homicidio en Bizkaia en lo que va de año, y el tercero ocurrido en Bilbao tras los acontecidos en el mes de abril y a finales de mayo.

Hace apenas una semana, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, destacaba en el Pleno del Estado de la Villa que la seguridad era el “gran reto” de la ciudad, y la "mayor preocupación” para el equipo de gobierno.

Además, destacó que las 4.115 detenciones llevadas a cabo el año pasado por la Policía Municipal y la Ertzaintza son “una clara muestra de lucha contra la inseguridad en nuestra ciudad”.

En ese sentido, Aburto ha revelado su deseo de que “Bilbao sea una ciudad más segura”, por lo que van a poner “todo” su “empeño” en lograrlo.