Aparece el cadáver de una mujer en Barrundia, que podría tratarse de la persona desaparecida hace dos semanas de 77 años

El cadáver de una mujer ha sido localizado durante la noche del pasado domingo en una pista forestal de Barrundia (Álava). Se investiga si puede corresponder a la mujer de 77 años que desapareció hace dos semanas en el municipio.

Un amplio dispositivo de recursos de emergencia ha buscado durante todo este tiempo a esta mujer desaparecida en Hermua, perteneciente al municipio alavés de Barrundia. La denuncia por su desaparición fue presentada por la familia después de que no regresara a su domicilio tras salir a pasear el 29 de julio a mediodía.

El dispositivo coordinado de emergencias para la búsqueda ha incluido a la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, agentes de montaña y un helicóptero, patrullas de Protección Ciudadana de Vitoria-Gasteiz, la Unidad Canina de la Ertzaintza y del Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi, efectivos de la Cruz Roja de Araba y de la DYA, los bomberos de Agurain y el Servicio de Montes de la Diputación Foral de Araba.