Desaparecen sin dejar rastro: ¿Por qué se pierden las personas mayores con demencia?

En las últimas semanas, Euskadi ha sido escenario de varias desapariciones de personas mayores, que han activado dispositivos de búsqueda y han causado gran preocupación social. Algunas de estas desapariciones suelen tener desenlaces fatales, otras permanecen tiempo sin resolver. En este contexto, en COPE Euskadi hemos querido saber por qué ocurre esto, qué provoca que una persona mayor con deterioro cognitivo salga de su casa y se pierda, y si hay formas de prevenirlo. Escucha la esclarecedora entrevista, que nos puede ayudar en estas situaciones, clicklando en la imagen superior.

Una enfermedad silenciosa y progresiva

Blanca Velasco, directora y propietaria de la residencia Tagore en el barrio de Salburua, en Vitoria-Gasteiz, lo explica con claridad: “Vivimos más años y el deterioro físico y cognitivo es mayor. Es una enfermedad que se va instaurando poco a poco, y muchas veces al principio los propios afectados la niegan o esconden sus despistes”.

Esa fase inicial, según explica Velasco, es especialmente peligrosa: “La familia no siempre detecta el deterioro, y el propio afectado, al no reconocerlo, puede salir a la calle pensando que va a comprar el pan, pero en dos minutos ya no sabe hacia dónde va”.

Cartel desaparecida mujer

Una realidad distinta en su cabeza

El problema, continúa Velasco, es que las personas con Alzheimer o demencia “viven en una realidad distinta a la nuestra. Tienen una idea clara de lo que quieren hacer, pero se enfrentan a un entorno que ya no reconocen". Como bien nos ha explicado Blanca, no saben pedir ayuda, porque no creen que la necesiten. Y eso los deja completamente desprotegidos.

Quienes viven en una residencia como la suya están más protegidos. “Están siempre acompañados, observados. Si quieren dar un paseo, se les acompaña. No se trata de limitarles, sino de estar atentos para poder intervenir si hay riesgo”.

Llegan tarde a pedir ayuda

Velasco reconoce que muchas familias llegan tarde a solicitar una plaza en una residencia o tienen que esperar largas listas para acceder a una: “Hay casos extremos. Una hija que sólo podía atender a su madre por la noche y volver cuando salía del trabajo al día siguiente. Personas que están atadas a la cama para evitar caídas. Familias que no son conscientes del nivel de deterioro porque en casa todo parece más manejable que en un entorno nuevo”.

¿Hacia dónde caminan cuando se pierden?

Preguntada por si hay un patrón común, Blanca habla de un término antiguo: “Antes se les llamaba errantes. Caminan con un objetivo, pero sin una lógica reconocible. A veces van hacia la luz. Otras buscan un lugar que ya no existe. Es muy difícil preverlo”.

Búsqueda de persona desaparecida

Prevención: atención y acompañamiento

La clave para evitar estas desapariciones, asegura, está en la vigilancia, la observación y el acompañamiento. “No se trata de sujetarles o encerrarles, sino de estar ahí. Si quieren salir, se les acompaña. Eso les tranquiliza. Ellos no pueden defenderse por sí mismos, necesitan que estemos pendientes de ellos”.

Una situación que puede ir a más

La demencia, concluye, “es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Irá a más. Por eso es fundamental que aprendamos a detectarla, a acompañar y a prevenir situaciones como las que hemos vivido estas semanas en Euskadi”.