Paloma San Basilio se despide de la música en Bilbao: "Gracias"

La cantante Paloma San Basilio, con medio siglo de carrera artística a sus espaldas, está recorriendo España con su gira de despedida titulada 'Gracias', un emotivo homenaje a su público y a una trayectoria llena de éxitos con parada en el Palacio Euskaduna de Bilbao, donde actuará el 27 de septiembre.

En COPE, ha recordado con cariño sus conciertos en Bilbao, especialmente en el Teatro Arriaga, y, tras saludar en euskera con un “egun on” (buenos días), ha señalado divertida que se tiene que “meter en profundidad con el euskera” porque se queda “un poco corta de frases”.

"me han llevado en volandas"

El mensaje repetido es de agradecimiento tanto a los seguidores que han “cantado y llorado” con sus canciones como a los medios que la han tratado “maravillosamente bien”.

San Basilio, cuya voz ha calado en varias generaciones, ha descrito así el significado de esta gira: “Es muy sencillo, es dar las gracias por permitirme recorrer 50 años de esta manera que me han llevado en volandas, por estar siempre ahí, por no dejarme nunca sola”.

Europa Press Imagen de recurso

un poco mal de la cabeza

La cantante ha confesado que cuando se inició en el mundo de la música nunca imaginó un camino tan generoso como el que ha vivido. “Cuando uno empieza en esto, o estás un poco mal de la cabeza o eres una inconsciente. Yo creo que es una de dos cosas”.

Añadió que no es de mirar hacia atrás, sino de disfrutar el momento. "Ha sido una carrera espectacular, muy bonita, y me siento muy orgullosa de ella”.

juntos, un himno, al lado de su hija

En esta gira, San Basilio no está sola. La acompaña una banda cercana, incluyendo a su hija, Ivana, quien ha jugado un papel clave en la concepción de esta gira de despedida. “Ella fue la inductora, la que me dijo ‘antes de pasar a otro espacio, tienes que dar gracias a la gente’. Y tenía toda la razón del mundo”.

Ivana no solo participa en los coros, sino que también es su "coach vocal", ayudándola a mantener su voz en plena forma. “Es como una recompensa, por fin estamos juntas, ella entra en mi mundo y yo en el suyo”.

Josefina Blanco Foto de archivo

Entre las canciones que resuenan en esta gira, Juntos destaca como un himno. “Cuando canto esa canción, es como que todo el teatro se viene arriba. Me encanta pensar que he sido parte de las fiestas, las bodas, los bautizos, las prebodas y las posbodas”. Tiene mucha energía y la capacidad de la canción para “levantar el ánimo, bailar y transgredir”, ha añadido.

su comienzo en los musicales

Más allá de la música, la artista también ha dejado huella como "pionera" en los musicales en España y ha recordado con orgullo sus inicios en este género. “Me siento como la mamá gallina, porque yo empecé y rompí lanzas por los musicales cuando la gente no sabía que existían”.

Actualmente, promociona su tercera novela, Usoa, el secreto del valle, un viaje a través del tiempo ambientado en el Valle del Baztán, donde tiene un caserío.

Mirando hacia el futuro, San Basilio no planea detenerse. Su próximo proyecto es una obra de teatro titulada Dulcinea, escrita por Juan Carlos Rubio, que estrenará a finales de noviembre. “El artista siempre tiene algo que hacer y yo seguiré inventando”.